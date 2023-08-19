Фото: РИА Новости / Павел Бедняков/ Манекен на стенде Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
Медики из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко представили на форуме "Армия-2023" опытный образец устройства, способного извлекать металлические осколки из головного мозга пациентов с помощью электромагнита, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
В настоящее время опытный образец изделия проходит апробацию в госпитале имени Бурденко при лечении военнослужащих, получивших осколочные повреждения головы в ходе специальной военной операции, передает ria.ru.
"Предложенный специалистами госпиталя имени Бурденко способ модернизации системы "Автоплан" представляет собой дополнительное электромагнитное устройство, с помощью которого обнаруженные инородные тела металлической плотности будут извлекаться из головного мозга без использования медицинских инструментов", - говорится в сообщении.
В основу изделия положена первая российская система хирургической навигации с применением технологий дополненной реальности "Автоплан". Она позволяет с высокой точностью, совмещая загруженные в нее результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии с 3D-моделью головы пациента, определить с высокой точностью расположение металлических осколков в тканях головного мозга.
Как рассказали в Минобороны, данный способ позволяет военным врачам ограничиваться при расчетах величины отверстия в черепе лишь размерами самих осколков, не прибегая к открытой операции на головном мозге. Кроме того, влияние человеческого фактора в процессе извлечения осколков практически сведено к нулю, что кратно снижает последствия хирургической травмы головного мозга.
Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке.