В Приднестровье завершили уборку зерновых первой группы. Как сообщает Минсельхозприроды ПМР, собрано свыше 392 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности в 42 центнера с гектара.
Валовый сбор овощных культур составил 8,6 тыс. тонн. Собрано: 2,8 тыс. тонн зеленого горошка, 3,7 тыс. тонн сахарной кукурузы, 863 тонны лука на репку, 286 тонн капусты белокочанной, 195 тонн моркови, 122 тонны томата и др.
Собрано более 1 тыс. тонн бахчевых культур.
В садоводческих хозяйствах собрано 1,8 тыс. тонн косточковых культур: 396 тонн вишни, 872 тонны черешни.