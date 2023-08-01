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В республике завершена уборка зерновых первой группы

В республике завершена уборка зерновых первой группы

В Приднестровье завершили уборку зерновых первой группы. Как сообщает Минсельхозприроды ПМР, собрано свыше 392 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности в 42 центнера с гектара.

Валовый сбор овощных культур составил 8,6 тыс. тонн. Собрано:
2,8 тыс. тонн зеленого горошка,
3,7 тыс. тонн сахарной кукурузы,
863 тонны лука на репку,
286 тонн капусты белокочанной,
195 тонн моркови,
122 тонны томата и др.

Собрано более 1 тыс. тонн бахчевых культур.

В садоводческих хозяйствах собрано 1,8 тыс. тонн косточковых культур:
396 тонн вишни,
872 тонны черешни.

Продолжается уборка:
абрикосов – 89 тонн,
персика – 199 тонны,
сливы – 223 тонн.

▪️Началась уборка семечковых культур – яблок, собрано 17,6 тонн.

Приступили к уборке винограда, собрано 1,2 тыс. тонн.

  • Вчера, 23:04
  • DTV
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