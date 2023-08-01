В Молдове помнят и чтят подвиг офицеров штрафного батальона в боях у села Шерпены на Днестровском плацдарме. Об этом написал на своей странице в соцсети один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович, передает Noi.md
Он напомнил, что 18 августа 1944 года, в свой последний бой у села Шерпены поднялся 13-й отдельный штрафной батальон 3-го Украинского фронта.
В этот день в Молдове традиционно вспоминают солдат и офицеров Красной армии - бойцов штрафных рот и батальонов, сражавшихся за освобождение Молдовы от фашизма.
В этот день в Молдове традиционно вспоминают солдат и офицеров Красной армии - бойцов штрафных рот и батальонов, сражавшихся за освобождение Молдовы от фашизма.
"Три года назад, первые месяцы пандемии, находясь на карантине, я перевел в аудиоформат воспоминания ветерана 13-го ОШБ Иосифа Зарубинского. Доступные сегодня архивные документы о действиях штрафбата в районе Шерпен дают возможность сегодня по новому взглянуть на подвиг штрафников в боях на Днестровском плацдарме", - написал один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" и разметил соответствующую аудиокнигу о подвиге офицеров-штрафников, искупивших свою вину кровью на Шерпенском плацдарме в Молдове летом 1944 года.