Израильтяне вновь вышли на протесты против судебной реформы, несмотря на то, что один из самых спорных документов в ее рамках уже принят. Демонстрации продолжаются более семи месяцев, на улицы Тель-Авива сегодня вышли около 101 тыс. человек, сообщает kommersant.ru ссылаясь на The Times of Israel.
У резиденции президента Израиля в Иерусалиме протестовали около 2 тыс. человек, передает Haaretz.
Протесты против реформы, которая, по мнению критиков, ослабит судебную власть, а по заявлению правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сбалансирует ветви власти, продолжаются с января.
В марте, на фоне масштабных протестов, господин Нетаньяху объявил о приостановке обсуждения реформы для переговоров с оппозицией, которые обе стороны в июне объявили провалившимися.
В тот день, когда Кнессет принял закон, ограничивающий право Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти, израильский премьер выписался из больницы после установки кардиостимулятора.
Что нужно знать о судебной реформе, против которой протестуют в Израиле
В Тель-Авиве и других городах Израиля с января текущего года сотни тысяч человек выходят на митинги и организуют забастовки против принятия парламентом страны новых законов о судебной системе.
Судебную реформу в Израиле запустил в декабре 2022 года Биньямин Нетаньяху после своего возвращения на пост главы правительства страны. Для этого в парламент было внесено несколько законопроектов, часть из них уже принята в первом чтении.
Реформа, в частности, предполагает передачу парламентскому большинству контроля над процессом выбора судей Верховного суда (он же Высший суд справедливости — БАГАЦ). Также Верховный суд потеряет право отменять решения правительства, прямо не противоречащие букве закона.
В результате реформы можно будет преодолеть вето Верховного суда, наложенное на тот или иной закон, за исключением тех случаев, когда судьи приняли решение единогласно в расширенном составе. Предлагались разные варианты того, сколько должно быть судей, чтобы вето стало непреодолимым, и сколько депутатов парламента должно быть, чтобы оспорить решение Верховного суда. Изначально называлась цифра в 61 голос депутатов из 120, что всегда есть у любой правящей коалиции.
Также изменится статус юридических советников правительства и министерств, в чьи задачи в том числе входили решения о правомочности действий структур, которые они курируют. То есть в результате реформы мнение юридических советников станет консультативным, а не обязывающим, и они потеряют самостоятельность.
По мнению оппозиции, если все законопроекты, предлагаемые правящей коалицией, будут приняты, судебная власть окажется зависимой от законодательной и исполнительной ветвей власти. Кроме того, реформа дискредитирует роль Верховного суда Израиля в Евросоюзе, что может привести к потоку исков против израильских силовиков в международные суды.