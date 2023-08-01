В открытом доступе появился новый список кандидатов в Исполнительный комитет Гагаузии. Его опубликовал местный активист Леонид Добров.
Документ датирован 18 августа и имеет подпись башкана Евгении Гуцул. Мэр Оргеева Павел Вережану и юрисконсульт Юрий Кузнецов больше не входят в число кандидатов, сообщает Știri.md со ссылкой на IPN.
По словам цитируемого источника, с момента представления нового состава Исполкома Гагаузии прошло более трех недель, но он до сих пор не утвержден Народным Собранием Гагаузии. Народное собрание не одобрило как презентацию Исполнительного комитета по скайпу, так и его структуру и номинальный состав. Местные депутаты потребовали привести все в соответствие с законом.
Последняя неудачная попытка утвердить состав Исполкома Гагаузии состоялась 11 августа. Предложение башкана Евгении Гуцул не набрало необходимого количества голосов на заседании в пятницу, 11 августа. Депутаты от области не пришли к единому мнению относительно состава исполкома, рассмотрение именного состава даже не продолжалось. Предложение об утверждении структуры исполнительного органа было отвергнуто 13 депутатами, шестеро воздержались.
Закон предусматривает, что губернатор Гагаузии имеет право досрочно распустить Народное Собрание, если Исполнительный комитет не сформирован в течение 45 дней с момента предложения о его составе.