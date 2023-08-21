Этим летом в Бендерах трудоустроили около четырех сотен школьников. Это на сотню больше, чем в прошлом году.
Как сообщает БТВ, программа летнего трудоустройства несовершеннолетних работает с 2004 года. Школьники от 14 до 18 лет трудятся по 4 часа в день. Программа финансируется из средств Единого Государственного фонда социального страхования.
Получить первый трудовой опыт, заработать карманные деньги и с пользой провести время. Для сотен бендерских подростков такие возможности открыла программа городской службы занятости городского Центра социального страхования и социальной защиты. Реализуется она более 20 лет. Желающих поработать летом с каждым годом становится всё больше. Только самих заявок в этом году около пятисот. Расширился и перечень мест для трудоустройства несовершеннолетних.
Заместитель директора Центра социального страхования и социальной защиты г. Бендеры Светлана Онуфриенко отметила, что в этом году с центром начали сотрудничать новые учреждения.
«Это ДК имени Ткаченко, это сельские советы Гиски и Протягайловки, это наш музей, снова нам выдал рабочие места. Детские сады с удовольствием стали принимать участие. В этом году у нас было даже одно предприятие, это «Бендерский хлеб». И «Коммуналдорсервис», - по одному человеку работали более старшие ребята», - пояснила руководитель.
Впервые рабочие места для подростков - от Дворца Детского и юношеского творчества. Борисовский «Буревестник» принял сразу несколько молодых помощников. В летнем лагере «Интенсив» подростки работали в качестве аниматоров.
Напомним, что программа летней занятости несовершеннолетних – один из успешных стартов. Её реализацию продолжат и в дальнейшем.