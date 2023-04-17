Государство будет выплачивать 10 тысяч рублей субсидии за каждую голову крупного рогатого скота молочного направления, приобретённого на племенных фермах, находящихся на территории республики. Соответствующее постановление приняло Правительство ПМР.
В целях решения задач по увеличению объемов молока и улучшения породного состава планируется повысить продуктивность дойного стада республики за счет покупки высокопродуктивных животных на племенных фермах, расположенных на территории нашей республики. Государство в свою очередь готово компенсировать часть понесенных затрат по их приобретению, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 17 августа 2023 года № 271 утверждено Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота молочного направления на внутреннем рынке (далее – субсидии).
В рамках настоящего постановления государственную поддержку планируется оказывать сельскохозяйственным товаропроизводителям (организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам) при покупке на внутреннем рынке племенных животных следующих половозрастных групп:
а) нетели;
б) коровы возрастом до 4 (четырех) лет.
Субсидия распространяется на вышеуказанных животных, приобретенных на племенных молочно-товарных фермах организаций.
Государство компенсирует часть понесенных животноводческими хозяйствами затрат по приобретению племенных животных в размере 10 000 рублей за 1 голову животного.
Для получения субсидии субъектам, которые в текущем году приобрели племенной скот, необходимо в срок до 10 ноября 2023 года с пакетом документов обратиться в адрес Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.
Обязательным условием предоставления субсидии является отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами различных уровней. На ферме, где будут находиться животные, должны быть созданы условия по надлежащему уходу и содержанию животных, осуществляться зооветеринарное обслуживание и обеспечено искусственное осеменение. Приобретенные животные должны принадлежать к следующим породам молочного направления:
1) симментальская порода;
2) фризская порода;
3) голштинская порода;
4) голштино-фризская порода.
Конечными целями данной программы является наращивание качественного племенного поголовья коров, повышение их молочной продуктивности и рост объемов производства молока, что, в свою очередь, обеспечит устойчивое развитие отрасли молочного животноводства и насыщение внутреннего рынка молочными продуктами отечественного производства.
Долгосрочное субсидирование затрат на покупку племенных животных на внутреннем рынке будет способствовать поэтапной реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы.