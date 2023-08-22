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Путин анонсировал резкий рост МРОТ в 2024 году

Путин анонсировал резкий рост МРОТ в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года в стране запланировано опережающее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Соответствующее заявление он сделал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА Новости.

По словам главы государства, это повышение МРОТ будет гораздо выше темпов инфляции и роста зарплат в России в целом, пишет gazeta.ru

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала увеличение минимального размера оплаты труда в стране с 1 января 2024 года.

По итогам заседания РТК ее члены поддержали повышение МРОТ на 18,5% до 19 242 рублей. В аппарате напомнили, что это коснется 4,8 млн россиян. По расчетам чиновников, соотношение МРОТ и медианной заработной платы за 2022 год вырастет до 47,7%.

Законопроект о повышении МРОТ в начале июля подготовил Минтруд РФ, он был анонсирован раньше. Глава Минтруда РФ Антон Котяков 23 июня сообщал, что с учетом этого повышения МРОТ с 2022 по 2024 годы увеличится на 66,5%. С 2025 года в ведомстве планируют вернуться к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Оно не должно быть ниже 48%.

  • Вчера, 21:23
  • DTV
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