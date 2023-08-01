РБК Life в преддверии Дня знаний собрал главное об изменениях в российской системе образования, которые ждут учеников, их родителей и педагогов с 1 сентября 2023 года.
Трудовое воспитание
В июле Госдума приняла поправки к закону о трудовом воспитании школьников. Они закрепляют обязанность учеников трудиться. Теперь школьники будут обязаны вести следующую трудовую деятельность с учетом возрастных особенностей:
убираться в классах;
сажать деревья на школьной территории;
шить театральные костюмы;
помогать в библиотеке.
Разрешение родителей для привлечения учащихся к труду больше не требуется. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на этих изменениях настаивали учителя и родители школьников. «Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать», — говорил он.
Военная подготовка
В декабре 2022 года Минпросвещения утвердило федеральную образовательную программу для школ, в частности, в ней предусмотрена начальная военная подготовка (НВП). В числе тем:
строевая подготовка и воинское приветствие;
оружие пехотинца и правила обращения с ним;
автомат Калашникова — основы и правила стрельбы;
устройство и принцип действия ручных гранат;
действия в современном общевойсковом бою;
средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою;
сооружения для защиты личного состава.
Курс начальной военной подготовки будет проводиться в школах на уроках ОБЖ. На нем ученики 10−11-х классов также будут изучать основы применения беспилотников в бою, а также способы противодействия им.
А с 1 сентября 2024 года в российских школах урок ОБЖ сменит название на «Основы безопасности и защита Родины».
Возвращение медалей
Поправки в закон о трудовом воспитании школьников также предполагают возвращение в школы серебряных медалей — «За особые успехи в обучении» II степени. Их смогут получить ученики, в аттестатах которых было не более двух четверок, а все остальные оценки — «отлично».
Горячее питание
С 1 сентября ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, речь идет об около 7,7 млн детей.
«Президент поручил обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Оно вводилось поэтапно. У учеников 1−4-х классов появилась возможность пообедать либо позавтракать в учебном заведении. Причем еда должна быть здоровой, качественной, вкусной. С первого сентября текущего года российские школы в каждом регионе должны получать федеральное финансирование на эти цели», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Золотой стандарт образования
С 1 сентября 2023 года в школах начнет действовать так называемый золотой стандарт знаний, который подразумевает единую базовую планку для образовательных учреждений по стране. Госдума приняла поправки в закон «Об образовании» в сентябре 2022 года. Речь о единых федеральных образовательных программах. Изменения коснутся в том числе частных школ.
Это значит, что Минпросвещения будет разрабатывать и утверждать федеральные образовательные программы, утверждать авторский коллектив учебников. Что касается учебников, которые входили в федеральный перечень до 31 декабря 2022 года, то их закон разрешает использовать в течение срока действия экспертных заключений — он составляет пять лет.
До этого года школы сами определяли программу обучения и учебные пособия. Это право за учреждениями оставят, но содержание программ теперь должно быть в рамках утвержденного «золотого стандарта». Также нововведения закрепляют необходимость соответствия заданий ЕГЭ содержанию учебников. Новый учебник истории
С 1 сентября старшеклассникам будут преподавать историю по единому учебнику. Его авторами выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебник «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. В новом учебнике полностью переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам.
Учебник содержит главу «Россия сегодня. Специальная военная операция». В ней 17 параграфов: «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Переворот на Украине 2014 года», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «Минские соглашения. Что это было?», «Обострение ситуации», «Специальная военная операция», «Противостояние с Западом», «Новые регионы», «Украина — неонацистское государство», «СВО и российское общество» и «Россия — страна героев». Новые правила ЕГЭ и ОГЭ
Теперь подать заявление на участие в итоговой аттестации можно дистанционно, итоговое собеседование тоже можно будет пройти онлайн. Дату последнего перенесут с первого рабочего понедельника мая на третий понедельник апреля. Ученики 9-х и 11-х классов при наличии уважительной причины смогут изменить перечень предметов и сроки сдачи экзаменов.
Согласно изменениям, ученики, которые сдавали экзамен в основной период, обязаны получить результаты не позднее чем через десять календарных дней после его проведения. В дополнительный период и в резервные сроки это ограничение составит пять календарных дней.
Девятиклассники, которые не смогли сдать ОГЭ в срок последней сентябрьской пересдачи, в следующем году смогут изменить предметы. 11-классники, которым предстоит ЕГЭ, смогут менять уровень экзамена по математике с базового на профильный, либо наоборот. Также можно будет менять и пополнять список предметов для сдачи, но аттестацию по ним придется проходить в резервные сроки.
Профориентация
С 1 сентября для 6−11-х классов будут проводить занятия по профориентации для школьников. Каждое учебное заведение имеет право самостоятельно выбрать один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый. На уроках будут рассказывать об особенностях разных профессий, проводить тесты, а также приглашать представителей разных сфер деятельности.