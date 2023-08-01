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В Дубоссарах змея заползла в жилой дом
фото: mvdpmr.org
В аварийно-спасательное подразделение г. Дубоссары поступил необычный звонок: в дом заползла змея, нужна помощь в её отлове.
Выяснилось: нежданный «гость» заполз в жилище 73-летнего мужчины, который проживает на окраине микрорайона Коржево, спрятался за холодильником и начал шипеть, сообщила пресс-служба МВД ПМР
На место выехала группа экстренного реагирования. Спасатели отодвинули холодильник, чтобы подобраться поближе к пресмыкающемуся, но тот уполз на кухню и спрятался в газовой плите.
В помощь вызвали сотрудников газовой службы. Специалисты отсоединили плиту, вынесли её на улицу и разобрали.
Змею выпустили в естественную среду обитания.
фото: mvdpmr.org
- Сегодня, 09:24
- DTV
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