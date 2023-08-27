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Париж первым в Европе намерен запретить электросамокаты

Париж первым в Европе намерен запретить электросамокаты
Фото: REUTERS/Antony Paone

В Париже с 1 сентября будет невозможно арендовать электрические самокаты. Как сообщает в воскресенье, 27 августа, телеканал RTBF, таким образом город станет первой европейской столицей, которая запретит услугу по прокату электросамокатов населению, пишет iz.ru.

По данным журналистов, мэрия столицы Франции не будет продлевать контракты с тремя частными операторами, которые владеют парком этих транспортных средств в Париже. Поставщики сами должны будут убрать с улиц города самокаты, которыми можно пользоваться до конца августа.

Решение основано на итогах городского референдума 2 апреля, в котором приняли участие более 100 тыс. парижан. За запрет высказались 89% голосовавших. По их мнению, самокаты, разбросанные по всему городу как попало, стали создавать проблемы, к тому же возникло беспокойство о безопасности их пользователей.

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