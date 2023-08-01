Уборка урожая зерновых культур завершена в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.
Уборка зерновых культур считается главной кампанией сельскохозяйственного года. Согласно данным, представленным территориальными управлениями сельского хозяйства, всего в республике собрано 392 тысячи тонн зерна в уборочном весе без доработки при средней урожайности 42 центнера с гектара земли. Основную долю зерновых составила озимая пшеница, намолот которой в Приднестровье достиг 338 тысяч тонн при средней урожайности 43,3 центнера с гектара.
Наилучших результатов добились хозяйства республики, использующие передовые технологии и соблюдающие научные рекомендации. В лидеры по намолоту озимой пшеницы вышли хозяйства Слободзейского и Григориопольского районов.
Приднестровские сельхозпредприятия завершают уборку льна и нута. Средняя урожайность льна составляет более 10 центнеров, а нута – около 11 центнеров с гектара земли.
Сбор урожая текущего года продолжается в овощеводческих хозяйствах Приднестровья. В разгаре уборка овощей открытого грунта. Валовый сбор овощных культур приближается к 9 тысячам тонн. Основная доля приходится на сахарную кукурузу и зеленый горошек. Хозяйствами собрано около 4 тысяч тонн сахарной кукурузы и в районе 3 тысяч тонн зеленого горошка. Аграрии также продолжают уборку: лука на репку – в районе 900 тонн, капусты белокочанной – около 300 тонн, моркови – 200 тонн, томатов – более 120 тонн и других овощей.
Бахчевых культур собрано более одной тысячи тонн.
В садоводческих хозяйствах республики собрано порядка двух тысяч тонн косточковых культур. Более половины сбора приходится на черешню и вишню – 1,3 тысячи тонн. Абрикосов собрано порядка 90 тонн. Продолжается уборка персика – более 350 тонн и сливы – более 370 тонн.
Садоводы приступили к сбору яблок. Уже собраны первые четыре десятка тонн.
В виноградниках также открыли сезон уборки. Пока собрано немногим менее пяти тысяч тонн винограда.
Ягодники рапортуют о сборе порядка 360 тонн клубники, ежевики и малины.