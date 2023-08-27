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Зеленский заявил, что хочет провести выборы на Украине

Зеленский заявил, что хочет провести выборы на Украине
фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.

Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. Он отметил, что это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть "в окопах", информирует РИА Новости

"Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы", - сказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что власти Украины могут приравнять коррупцию к государственной измене. Это будет действовать до конца военного положения в стране. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталии Мосейчук.

"Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет", — цитирует Зеленского rbc.ua

Он сказал, что не знает, поддержат ли это предложение законодатели.

"Поддержат ли это законодатели, я не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество, и очень важно не прикручивать гайки, и не смотреть каждый раз на тот или иной вопиющий случай, а вводить системные вещи", — подчеркнул президент Украины.

По словам главы государства, парламент получит данное предложение в ближайшую неделю. "И дальше игра на стороне парламента", — добавил он.

После громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов.

В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

К тому же, недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны Украины якобы закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток при доставке, по данным расследования, выросла втрое.

  • Сегодня, 09:05
  • DTV
  • Просмотров: 21
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