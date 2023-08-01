В Греции продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже признали самыми большими в истории Европейского Союза - спасатели не могут обуздать огонь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardians.
С пожарами борется более 600 спасателей при поддержке флота, самолетов и вертолетов, однако они пока не могут взять пламя под контроль. Сейчас огонь бушует недалеко от Афин, острова Андрос и города Александруполиса, передает rbc.ua
Ожидается, что 28 августа ветер сменится, и пламя может распространиться еще дальше. Служба ЕС по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила в воскресенье, что лесной пожар выжег 77 000 гектаров земли и имеет более 120 активных горячих точек.
Лесные пожары в Греции
С конца июля в стране бушуют лесные пожары - с тех пор погиб по меньшей мере 21 человек, из которых 20 - вблизи Александруполиса.
В последние дни греческие правоохранители совершили 79 арестов граждан, подозреваемых в причастности к поджогам.