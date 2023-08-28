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Китайцы вывозят соль из России из-за слива воды с "Фукусимы"

Китайцы вывозят соль из России из-за слива воды с "Фукусимы"

Граждане Китая приступили к вывозу соли из Приморского края через пункт пропуска Пограничный после того, когда произошел сброс радиоактивной воды со станции «Фукусима-1» в Японии. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на представителей Уссурийской таможни.

«Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем», — отметили в пресс-службе таможни.

Представители ведомства добавили, что перед этим китайцы не вывозили в своем багаже соль и такой тенденции не наблюдалось.

Также в таможне обратили внимание, что остальных пунктах пропуска, помимо Пограничного, «увеличения не прослеживается».

Работники таможни не сталкиваются с серьезным ажиотажем среди граждан КНР вокруг вывоза соли из Приморья.

До этого уточнялось, что в рыбе недалеко от «Фукусимы-1» не обнаружили следов опасных веществ. Данная рыба выловлена сетями 25 августа в 5 км от места слива, пишет gazeta.ru

До этого старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов утверждал, что после сброса воды с «Фукусимы» лучше не есть морепродукты из Японии. По его словам, с одной стороны, вещества будут разбавляться в океане, но с другой — радиация накапливается в тканях.

АЭС была разрушена во время землетрясения в марте 2011 года. Как указано в заявлении, погодные условия позволяют проводить работы в соответствии с планом. При этом сообщается, что жидкость была в достаточной мере разбавлена морской водой и поэтому содержит значительно меньше трития, то есть в пределах допустимой нормы.

Перед тем, как слить воду в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1», ее трижды проверяют на содержание радиоактивных веществ, сообщает японская газета Sankei, информирует eadaily.com

Как пишет издание, первым делом проверяется установка по очистке воды, которая охлаждала атомные реакторы, вышедшие из строя в результате удара цунами в 2011 году. Затем, когда становится ясно, что вода не содержит в себе радиоактивные вещества, ее закачивают для хранения в один из стальных баков, которых АЭС около 1 тыс.

Перед тем, как сбросить воду в океан, ее еще раз проверяют на наличие радиоактивных веществ, включая цезий-137 и уран-234. Затем жидкость разбавляют в пропорции 1,2 тыс. тонн чистой морской воды на одну тонну очищенной, чтобы довести в ней концентрацию трития до уровня в 952 раза ниже допустимой нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Процесс проходит при участии представителей Международного агентства по атомной энергии и правительства Южной Кореи.

Разрешение на слив в океан дается только после третьей проверки на содержание трития. За этим круглосуточно удаленно следят сменяющие друг друга бригады из девяти человек.

  • Сегодня, 10:00
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