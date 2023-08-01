Президент ПМР Вадим Красносельский провёл рабочее совещание с Министерством просвещения, Министерством здравоохранения и Госслужбой по спорту. В повестке – несколько вопросов: пятидневка в школах, подготовка образовательных учреждений к новому учебному году и физминутки для школьников.
Министр просвещения Светлана Иванишина рассказала, в этом учебном году – 4190 первоклассников (из них 92 – украинские беженцы). Почти все получили материальную помощь в размере 100 долларов. Президент спрашивал министра о беженцах с Украины. Цифры на конец прошлого учебного года – 350 человек учились в школах, более 200 детей – в дошкольных образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба Главы Государства
Что касается приёмки школ, гимназий и лицеев. Комиссия проверила – все учебные заведения приняты. Исключение – школа в селе Ульма (Рыбницкий район). Здание аварийное, до капитального ремонта там нельзя проводить занятия. В школе – 26 учеников: из них – 10 будут учиться в здании сельского детского сада, там оборудовали классы, ещё 16 детей будут возить в школу в город Рыбницу. В остальных образовательных учреждениях навели порядок, всё отремонтировали, покрасили. Общее замечание – не везде есть пожарная сигнализация, необходим ремонт пищеблоков и спортзалов. «Для этого и нужен в республике фонд капитальных вложений. Невозможно его прекратить. Мы ежегодно включаем в планы учебные заведения, будем ремонтировать», – отметил Президент.
Говорили о пятидневке в школах. Её вводят с этого учебного года. Ранее по поручению Президента Вадима Красносельского в Минпросе провели ряд совещаний. Все классы с 5 по 11 переходят на пятидневную учебную неделю с 1 сентября. Президент предложил: в субботу возить школьников на экскурсии по Приднестровью, проводить факультативы по истории Приднестровья. Вадим Красносельский сказал: «Цель – разгрузить максимально детей, чтобы у них было время для реабилитации. Физической и психологической. Детей учить надо, но перегибать не стоит. Надо давать отдыхать». Шестидневка останется только для 11-классников гимназий и лицеев.
О спорте на совещании говорили много. В мае 2023 года Президент Вадим Красносельский дал поручение Министерству просвещения и Государственной службе по спорту разработать комплекс упражнений для учеников 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов. Цель – профилактика нарушений осанки, сколиоза у детей. Создали рабочую группу, в её составе – Госслужба по спорту, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, тренеры-преподаватели. Комплекс упражнений разработали. Документы направят по школам. В течение недели соберут преподавателей и организуют их обучение. Затем физминутки будут проводить для учеников.