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В Бендерах едва не утонул 17-летний парень

В Бендерах едва не утонул 17-летний парень
фото: mvdpmr.org

В минувшее воскресенье около 16:00 в Бендерах на одном из необорудованных пляжей на косе в районе Кавказ чуть было не произошла трагедия.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, двое несовершеннолетних пришли отдохнуть на пляж. Зашли в воду, чтобы освежиться. Оба не умели плавать, и в какой-то момент один из них начал тонуть. Второй позвал на помощь.

На помощь бросился 50-летний отдыхающий. Когда мужчина доплыл до тонущего, тот уже ушёл под воду и был без сознания.

Он оказал парню первую доврачебную помощь, после чего пострадавший пришёл в себя.

По счастливой случайности, мужчина, спасший парня, оказался бывшим спасателем.

Навыки, приобретенные за время службы, пригодились ему в критической ситуации и помогли спасти человеческую жизнь.

Напомним, на этом самом месте в июне утонул 13-летний юноша. Компания из трёх 13-летних школьников, ничего не сказав родителям, отправилась на реку. Ребята не умели плавать, играли на мелководье в нескольких метрах от берега. Неожиданно попали в яму. Один из мальчиков успел оттолкнуться от дна и вытянуть двоюродную сестру. Затем подростки пытались помочь своему другу, но его быстро сносило течением. Через несколько секунд он исчез под водой.

Главное управление по ЧС в очередной раз призывает граждан: купайтесь только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели!
  • Сегодня, 19:27
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