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Админответственность в сфере обращения с металлоломом

Админответственность в сфере обращения с металлоломом

В Приднестровье могут ввести административную ответственность за нарушение правил обращения с ломом черных и цветных металлов. Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение в Верховный Совет ПМР. Автором законопроекта выступает Правительство Приднестровской Молдавской Республики.

«Анализ норм Кодекса об административных правонарушениях показал, что в нем отсутствуют составы административных правонарушений, предусматривающих ответственность за совершение нарушений законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере обращения лома черных и цветных металлов», - отмечается в сопроводительной записке к документу, информирует NewsPMR.Com

Авторы законодательной инициативы предлагают:

Возложить на Службу государственного надзора Министерства юстиции ПМР, являющуюся органом, осуществляющим государственный надзор за соблюдением законодательства по заготовке, переработке лома черных и цветных металлов и обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях и рассмотрению дел об административных правонарушениях за нарушение правил обращения лома черных и цветных металлов.

С целью реализации требований законодательства ПМР, регламентирующих наступление ответственности в случае совершения должностными лицами организаций нарушений Правил обращения лома черных и цветных металлов, проектом закона предлагается внести соответствующие изменение и дополнения в КоАП ПМР в части установления ответственности за нарушение правил обращения черных и цветных металлов в виде наложения административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 40 до 70 РУ МЗП (от 736 до 1 288 руб.)

на юридических лиц – от 500 до 1 000 РУ МЗП (от 9 200 до 18 400 руб.).

«Социально-экономическими последствиями принятия данного законопроекта являются соблюдение порядка исполнения должностными лицами и юридическими лицами требований, установленных Правилами обращения лома черных и цветных металлов, а также повышение безопасности персонала на объектах по заготовке и переработке металлолома», - подчеркивается в сопровождении к документу.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 19:34
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