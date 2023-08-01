Граждане, приезжающие в Евросоюз из стран, не входящих в ЕС, в том числе из Молдовы, с 2024 года должны будут платить сбор в размере 7 евро (7,7 доллара США), со ссылкой на cnn.com сообщает noi.md
Американцы могут быть удивлены, когда узнают об этом сборе, но что удивит их еще больше, так это тот факт, что система ETIAS разработана по модели системы безвизового въезда ESTA, введенной Соединенными Штатами в 2009 году.
Плата ETIAS ниже, чем плата, применяемая ESTA, которая составляет 21 доллар за два года. Первоначально планировалось, что введение системы ETIAS вступит в силу в мае 2023 года, введение в действие системы ETIAS несколько раз откладывалось, но теперь, похоже, ее запуск запланирован на 2024 год, и она будет добавлена к сборам на проживание и туризм, уже действующим по всей Европе.
Как работает ETIAS
Граждане примерно 60 стран, не входящих в ЕС, которым в настоящее время не требуется виза для въезда в ЕС, таких как США, Великобритания, Япония, Сингапур и ОАЭ, должны будут заплатить въездной сбор в размере 7 евро.
Жители ЕС освобождены от налога, независимо от гражданства. И тем, кому в настоящее время нужна виза для въезда в ЕС, все равно придется пройти этот бюрократический шаг и заплатить сбор.
ETIAS будет работать аналогично программе ESTA в США. Путешественники должны подать заявление на получение разрешения на въезд в ЕС до того, как отправиться в путь, используя простую онлайн-форму. Плата покрывает многократный въезд в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта – в зависимости от того, что наступит раньше.
По оценкам ЕС, запросы должны обрабатываться в течение нескольких минут, но большинство из них будет решено в течение 96 часов.
«Некоторых заявителей могут попросить предоставить дополнительную информацию или документы или принять участие в собеседовании с национальными властями, что может занять до 30 дней», — предупреждает официальный сайт ETIAS.
Людям, желающим поехать в ЕС, рекомендуется не бронировать авиабилеты или проживание до тех пор, пока они не получат подтверждение об оплате этого сбора.
Другие налоги, применяемые в Европе
Большинство городов Европы взимают туристический налог с посетителей, приезжающих с ночевкой – обычно несколько евро добавляются к счету в конце пребывания, хотя иногда его приходится платить наличными. При бронировании через платформу Airbnb хозяева обычно взимают налог по прибытии.
Доходы направляются на общественные услуги, на которые влияют посетители, такие как санитария и уборка улиц. Амстердам, например, недавно выделил на систему общественного транспорта дополнительную сумму в 7 миллионов евро. Туристический налог обычно применяется в течение одной недели – таким образом, посетители, которые остаются дольше, получают больше прибыли.
Великобритания является заметным исключением, но ситуация вот-вот изменится: Манчестер стал первым британским городом, который с марта 2023 года введет плату в размере 1 фунта стерлингов за ночь. Эдинбург, похоже, собирается последовать этому примеру, и местные власти Уэльса рассматривают возможность принятия таких же мер за ночевку.
«Сontributo di accesso» («входной налог»), предлагаемый с 2019 года и отложенный, стоимостью от 3 евро за обычный день до 10 евро в пик сезона. Налог будет применяться только к однодневным туристам, которые составляют 90% посетителей. С тех, кто остается на ночь, в любом случае взимается плата, поэтому они освобождаются от этого налога.
В Париже налог варьируется от 0,20 евро за ночь в однозвездочном отеле до 5 евро на человека за ночь в элегантном отеле типа palais. В Греции это зависит от типа размещения – стоимость варьируется от 0,50 евро до 4 евро за номер в сутки. Плата с посетителей взимается не только в Европе, многие города и отели в Соединенных Штатах получают средства, которые даже не направляют местным властям.
Налоги также применяются в странах Карибского бассейна, где они обычно добавляются к стоимости проживания. В Новой Зеландии существует въездной налог для туристов, а в Японии — выездной налог, который туристы платят при выезде.