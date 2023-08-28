Выращивание кукурузы на юге Молдовы может быть запрещено законом. Об этом заявил 28 августа министр сельского хозяйства РМ Владимир Боля.
Чиновник считает, что проблема фермеров не в нехватке денег, о чем они заявляют на своих протестах, а в «подходе и отношении». По словам Боли, агробизнесменам необходимо сокращать расходы и искать способы стать эффективнее, чтобы конкурировать, информирует eadaily.com
«Министерство сельского хозяйства тесно связано с реальностью фермеров. К сожалению, подход к вопросам, которые требуются, не решает ничего. Осенью в южной части Молдовы возникнет проблема субсидий для культур второй группы, таких как подсолнечник и кукуруза. Для всех ясно, что за последние 2000 лет в южной части республики выпадения осадков составляют 200−300 мм, а кукурузе требуется 580−600 мм для роста», — отметил министр.
Он добавил, что правительство также пересмотрит систему субсидирования агропромышленной отрасли с целью переориентировать ее с производства сырья на его переработку. Есть также сельхозпроизводители, которые посадили кукурузу на участках, где возможно орошение, но системы орошения не были включены. Такие аграрии компенсации от государства тоже не получат.
«На уровне закона придется установить, что если в регионе, где вы возделываете, у вас выпадает менее 500 мм осадков, то кукурузу сажать нельзя. Мы дойдем до этого, если у вас нет агронома, который бы вам это сказал, на юридическом уровне мы скажем, что кукурузу сажать нельзя. Это не со вчерашнего дня, так 2000 лет», — заключил Владимир Боля.
Со своей стороны аграрии говорят, что ждут от профильного министерства не только запретов, но и решения проблемы. Они подчеркивают, все фермеры знают, что рентабельность сельского хозяйства низкая и без дотаций государства им не справиться.
Аграрии о запрете на посев кукурузы: “Что нам выращивать? Коноплю?” фото-коллаж: Point.md
Об этом в социальных сетях написал предприниматель из Каушан Сергей Стефанко, отметив, что получил хорошую прибыль от выращивания кукурузы в дождливые годы, передает rupor.md “Как же так? Мы выращиваем пшеницу. Все фермеры знают, что рентабельность низкая. Подсолнух – сколько его вырастишь? И это вредно для почвы. Кукурузу запретят. Министр, что нам следует выращивать? Животноводство в упадке. Едим овощи, привезенные из Турции.
Плодоводство – на севере Молдовы вырубают фруктовые сады. С виноградарством все в порядке, только у тех, у кого есть винодельни и может продавать, но и у них есть проблемы. (…) Что выращивать? Предлагайте. Придумывайте решения, а не только запрещайте. Коноплю? Что нам выращивать?” – подытожил Сергей Стефанко.