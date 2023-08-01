Следственным комитетом Приднестровской Молдавской Республики возбуждено уголовное расследование в отношении 25-летней жительницы Республики Молдова по фактам мошенничества. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы, информирует NewsPMR.Com
Мошенники работали по следующей схеме:
По телефону сообщали однотипную информацию: родственник виноват в ДТП. Если попадался наивный собеседник, в разговор включались «врач» и «правоохранитель». Говорили, что прямо сейчас нужны большие деньги на лечение или закрытие уголовного дела. Крупные суммы жертвы передавали так называемому курьеру, в качестве которого во всех случаях фигурировала молодая женщина. Таким образом, на прошлой неделе в сети мошенников попали три пенсионерки из Приднестровья. На день сделки девушке-курьеру снимали квартиру. Каждый раз – новый адрес.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичными оперативниками была задержана женщина-курьер, которой оказалась 25-летняя жительница Молдовы.
Первые визиты к пенсионеркам курьер нанесла 22 августа. Побывав по двум адресам, завладела деньгами, которые в тот же вечер передала заказчику. Третий вояж к очередной жертве состоялась 25 августа. 87-летняя жительница Тирасполя передала 4 тысячи долларов США и вещи в больницу для внучки, которая якобы попала в ДТП. Эту сумму курьер не успела передать подельникам, поскольку была задержана оперативными сотрудниками милиции.
Сотрудники милиции призывают граждан не терять бдительность. Сразу прерывать разговор, перепроверять информацию и ни в коем случае не передавать никому деньги.
С начала 2023 года в Приднестровье жертвами мошенников стали уже 45 пенсионеров, аферисты завладели суммой около трех миллионов рублей ПМР в эквиваленте.