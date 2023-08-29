Dnestr.TV

 
0

Стартовала избирательная кампания по дополнительным выборам

Стартовала избирательная кампания по дополнительным выборам
фото: novostipmr.com

Началась избирательная кампания по дополнительным выборам народных депутатов местных Советов народных депутатов, председателя Совета - главы администрации поселка 29 октября 2023 года, сообщает Центризбирком ПМР.

29 октября в Григориопольском районе дополнительные выборы народных депутатов пройдут в Совет народных депутатов села Виноградное по избирательному округу № 2, в Совет народных депутатов поселка Глиное - по избирательному округу № 2, в Совет народных депутатов села Ташлык - по избирательному округу № 2.

В посёлке Карманово избирателям предстоит избрать народного депутата местного Совета народных депутатов по избирательному округу № 5 и председателя Совета - главу администрации села Карманово. В Рыбницком районе дополнительные выборы пройдут в Совет народных депутатов села Строенцы по избирательному округу № 1 и в Совет народных депутатов села Красненькое по избирательному округу № 8.

Документы для выдвижения кандидаты могут представить в соответствующую территориальную избирательную комиссию села, поселка.

С необходимыми для выдвижения кандидатов документами можно ознакомиться на официальном сайте ЦИК в разделе "Кандидатам".
  • Сегодня, 08:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна