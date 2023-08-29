Началась избирательная кампания по дополнительным выборам народных депутатов местных Советов народных депутатов, председателя Совета - главы администрации поселка 29 октября 2023 года, сообщает Центризбирком ПМР.
29 октября в Григориопольском районе дополнительные выборы народных депутатов пройдут в Совет народных депутатов села Виноградное по избирательному округу № 2, в Совет народных депутатов поселка Глиное - по избирательному округу № 2, в Совет народных депутатов села Ташлык - по избирательному округу № 2.
В посёлке Карманово избирателям предстоит избрать народного депутата местного Совета народных депутатов по избирательному округу № 5 и председателя Совета - главу администрации села Карманово. В Рыбницком районе дополнительные выборы пройдут в Совет народных депутатов села Строенцы по избирательному округу № 1 и в Совет народных депутатов села Красненькое по избирательному округу № 8.
Документы для выдвижения кандидаты могут представить в соответствующую территориальную избирательную комиссию села, поселка.
С необходимыми для выдвижения кандидатов документами можно ознакомиться на официальном сайте ЦИК в разделе "Кандидатам".