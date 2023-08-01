Dnestr.TV

 
0

Все заправки в Кишиневе проверят после взрыва на АЗС в Румынии

Все заправки в Кишиневе проверят после взрыва на АЗС в Румынии
фото-коллаж: Point.md

Трагедия в Креведии (Румыния) встревожила власти Кишинева. Агентство технического надзора (АТН) проверит всех экономических агентов, владеющих АЗС, с целью предотвращения возможных инцидентов.

Таким образом, станции PECO в муниципии Кишинев будут проверены в первую очередь на предмет устранения нарушений, выявленных в ходе последних проверок, передает rupor.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Согласно закону, экономический агент, построивший АЗС, освобождается от проверок в течение первых двух лет.

В Кишиневе более 200 станций PECO, многие из них построены рядом с жилыми домами.

И это несмотря на то, что по законодательству они должны располагаться на расстоянии не менее 50 метров от социальных учреждений и жилых домов.[

Напомним, два человека погибли и 57 получили ранения, в результате двух взрывов на заправочной станции сжиженного газа в румынском населённом пункте Креведия, уезда Дымбовица.

Три тысячи жителей были эвакуированы в радиусе 800 метров. К спасению жизней подключили европейский механизм гражданской защиты по перевозке раненых за границу, первые пациенты были переправлены в Бельгию и Италию. Расследование взяла на себя Генеральная прокуратура. В ходе предварительного следствия выяснилось, у заправки закончилась лицензия на предоставление услуг в 2020 году.

LPG, сжиженный нефтяной газ, в основном, хранится в цистернах в жидком виде и тяжелее воздуха. LPG имеет тенденцию накапливаться внизу. Он рассеивается сложнее, чем природный газ, поэтому более склонен к возгоранию или взрыву в случае утечки, чем природный.

/size]
  • Сегодня, 09:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна