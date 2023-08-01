Трагедия в Креведии (Румыния) встревожила власти Кишинева. Агентство технического надзора (АТН) проверит всех экономических агентов, владеющих АЗС, с целью предотвращения возможных инцидентов.
Таким образом, станции PECO в муниципии Кишинев будут проверены в первую очередь на предмет устранения нарушений, выявленных в ходе последних проверок, передает rupor.md со ссылкой на tvrmoldova.md
Согласно закону, экономический агент, построивший АЗС, освобождается от проверок в течение первых двух лет.
В Кишиневе более 200 станций PECO, многие из них построены рядом с жилыми домами.
И это несмотря на то, что по законодательству они должны располагаться на расстоянии не менее 50 метров от социальных учреждений и жилых домов.[
Напомним, два человека погибли и 57 получили ранения, в результате двух взрывов на заправочной станции сжиженного газа в румынском населённом пункте Креведия, уезда Дымбовица.
Три тысячи жителей были эвакуированы в радиусе 800 метров. К спасению жизней подключили европейский механизм гражданской защиты по перевозке раненых за границу, первые пациенты были переправлены в Бельгию и Италию. Расследование взяла на себя Генеральная прокуратура. В ходе предварительного следствия выяснилось, у заправки закончилась лицензия на предоставление услуг в 2020 году.
LPG, сжиженный нефтяной газ, в основном, хранится в цистернах в жидком виде и тяжелее воздуха. LPG имеет тенденцию накапливаться внизу. Он рассеивается сложнее, чем природный газ, поэтому более склонен к возгоранию или взрыву в случае утечки, чем природный.