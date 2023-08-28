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Госдолг Украины за июль вырос на четыре миллиарда долларов

Госдолг Украины за июль вырос на четыре миллиарда долларов
фото из интернета

Государственный долг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов.Об этом сообщает пресс-служба Минфина страны, информирует РБК

"По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 860,59 миллиарда гривен или 132,92 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 319,19 миллиарда гривен или 90,77 миллиарда долларов; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 541,41 миллиарда гривен или 42,15 миллиарда долларов", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Для сравнения: в начале мая госдолг страны составлял $124,28 млрд.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь глава нацбанка Украины Андрей Пышный ранее заявлял, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны, передаёт РИА Новости

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
  • Сегодня, 09:24
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