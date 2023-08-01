В честь 30-летия самой первой общественной организации белорусов в Молдове в Бендерской крепости состоялось торжественное мероприятие. Чтобы поздравить юбиляров с этим важным событием, прибыло много гостей, передает Noi.md.
На берегу Днестра собрались представители дипломатического корпуса посольства Республики Беларусь в Молдове, руководитель Координационного Совета белорусских объединений в Республике Молдова, председатель Белорусского культурного центра Анна Бабина, руководители общественных белорусских организаций Кишинева и Тирасполя: Белорусская община Молдовы, председатель Сергей Распопов; Ассоциации белорусов муниципия Кишинев «Беларусь», председатель Геннадий Зенькович, Белорусское культурное движение Молдовы, председатель Анна Мазур, Тираспольское Общество белорусской культуры, председатель Тамара Ломтева, и члены белорусской диаспоры.
Почетными гостями стали глава города Бендеры Роман Иванченко и председатель горсовета Бендер Юрий Кара, которые отметили, что экономическое, культурное и торговое сотрудничество Бендер с партнерами из Беларуси укрепляется.
Бендеры готовятся стать городом - побратимом белорусского Бреста, который известен легендарной крепостью, а проживающие там белорусы чувствуют себя комфортно, не забывая свою историю, этнос и менталитет.
В рамках мероприятия прошло торжественное вручение дипломов и подарков. Праздник сопровождался белорусскими песнями, стихами, поздравлениями и пожеланиями мира, дружбы и взаимоуважения между народами, процветания Беларуси и Молдове.
Формирование Бендерского общества белорусской культуры появилось 15 апреля 1983 года. Это стало необходимо для реализации главной цели – сохранения и развития культуры языка, обычаев, традиций и истории белорусского народа, проживающего и работающего в Молдове.
Первым председателем Бендерского общества белорусской культуры стала Анна Демьяновна Лопатьева, уроженка Могилевской области Беларуси. За вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и Молдовой она неоднократно награждалась почетными грамотами посольства Беларуси в Молдове. После её ухода из жизни Бендерское общество белорусской культуры возглавил её сын Александр Владимирович Лопатьев, который с 2013 года по настоящее время является председателем этого общества.
Сегодня под его руководством Бендерское общество белорусской культуры ведет активную общественную жизнь. Проводятся различные мероприятия: традиционные национальные праздники Беларуси и Молдовы, Новый год, масленица и многие другие. К тому же это общество тесно сотрудничает с Координационным советом белорусских объединений Молдовы и столичным Белорусским культурным центром.
Члены объединений приезжают друг к другу на праздники, фестивали, выставки, а также организуют совместные мероприятия.