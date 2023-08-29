В Тирасполе объявлен традиционный конкурс «Признание».
Как сообщается на официальном сайте города, на конкурс выдвигаются кандидатуры, особо проявившие себя в социально-экономической, духовно-нравственной и общественной деятельности, внесшие значительный личный вклад в развитие той или иной сферы жизнеобеспечения города, проявившие патриотизм и совершившие самоотверженные поступки, принесшие известность Тирасполю и получившие общественное признание.
В соответствии с Положением «О городском конкурсе "Признание"» на одну номинацию возможно выдвижение двух и более кандидатур.
Госадминистрация обратилась к руководителям и председателям профсоюзных комитетов столичных предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности с просьбой обсудить на собрании трудовых коллективов кандидатуры для участия и представить соответствующие документы в государственную администрацию.
Итоги конкурса будут подведены к 231-й годовщине со дня основания города Тирасполя — 14 октября 2023 года по следующим номинациям:
- промышленность и энергетика;
- экономика, финансовая и банковская деятельность;
- малый и средний бизнес;
- сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность;
- здравоохранение и социальная защита;
- наука и образование;
- культура и искусство;
- физическая культура и спорт;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- транспорт и связь;
- торговля и бытовое обслуживание;
- общественно-политическая деятельность;
- правопорядок;
- архитектура и строительство;
- менеджмент.
Фотографии победителей конкурса устанавливаются на стенде «Лауреаты городского конкурса «Признание»» у здания Дома Советов.
Срок подачи документов — до 15.00 часов 25 сентября 2023 года.
Ознакомиться с их перечнем, со списком номинаций, а также скачать бланк-анкету можно на официальном сайте госадминистрации.