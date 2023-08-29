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В Тирасполе стартовал традиционный конкурс «Признание»

В Тирасполе стартовал традиционный конкурс «Признание»
фото: novostipmr.com

В Тирасполе объявлен традиционный конкурс «Признание».

Как сообщается на официальном сайте города, на конкурс выдвигаются кандидатуры, особо проявившие себя в социально-экономической, духовно-нравственной и общественной деятельности, внесшие значительный личный вклад в развитие той или иной сферы жизнеобеспечения города, проявившие патриотизм и совершившие самоотверженные поступки, принесшие известность Тирасполю и получившие общественное признание.

В соответствии с Положением «О городском конкурсе "Признание"» на одну номинацию возможно выдвижение двух и более кандидатур.

Госадминистрация обратилась к руководителям и председателям профсоюзных комитетов столичных предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности с просьбой обсудить на собрании трудовых коллективов кандидатуры для участия и представить соответствующие документы в государственную администрацию.

Итоги конкурса будут подведены к 231-й годовщине со дня основания города Тирасполя — 14 октября 2023 года по следующим номинациям:

- промышленность и энергетика;

- экономика, финансовая и банковская деятельность;

- малый и средний бизнес;

- сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность;

- здравоохранение и социальная защита;

- наука и образование;

- культура и искусство;

- физическая культура и спорт;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- транспорт и связь;

- торговля и бытовое обслуживание;

- общественно-политическая деятельность;

- правопорядок;

- архитектура и строительство;

- менеджмент.

Фотографии победителей конкурса устанавливаются на стенде «Лауреаты городского конкурса «Признание»» у здания Дома Советов.

Срок подачи документов — до 15.00 часов 25 сентября 2023 года.

Ознакомиться с их перечнем, со списком номинаций, а также скачать бланк-анкету можно на официальном сайте госадминистрации.
  • Сегодня, 13:56
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