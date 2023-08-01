Президент ПМР Вадим Красносельский провел селекторное совещание с главами госадминистраций городов и районов. Во встрече также приняли участие председатель Правительства Александр Розенберг и глава Верховного Совета Александр Коршунов. Главные темы обсуждения – подготовка к началу учебного года и празднованию Дня Республики, сообщает президентская пресс-служба.
В целом все образовательные учреждения республики готовы приступить к рабочему процессу. Президент отметил, что ко всем школам, где еще не проводился капитальный ремонт за счет программы ФКВ, есть одно общее замечание. Речь идет об отсутствии пожарной сигнализации, о ремонте пищеблоков, санузлов и спортзалов. Вадим Красносельский нацелил глав госадминистраций в первую очередь обращать внимание на решение этих проблем при включении объектов в программу Фонда капвложений.
Вадим Красносельский напомнил, что с нового учебного года все школы республики переходят на пятидневную систему обучения. В субботу продолжат учиться лишь 11-е классы гимназий и лицеев. Этот вопрос Президент рекомендовал взять руководителям городов и районов под личный контроль.
«Давайте сохраним детям детство и здоровье, дав возможность дополнительно заниматься спортом и творчеством. Так развивается гармоничная личность», - отметил Вадим Красносельский.
Далее главы госадминистраций доложили Президенту о подготовке к проведению Дня Республики. Планируется насыщенная праздничная программа.
В этом году подворья развернутся не только в столице, но и во всех остальных городах. Гулянья будут проходить весь день. Завершатся мероприятия праздничным салютом.
Глава Тирасполя Олег Довгопол подчеркнул, что оформление столицы к празднику уже практически завершилось.
Глава Каменки Владимир Бычков рассказал, что в преддверии Дня Республики в районе провели субботник. В нем приняли участие более 2 тысяч человек.
Президент выразил уверенность, что приднестровцы смогут хорошо отдохнуть в праздничные дни, напомнив, что 4 сентября будет дополнительным выходным днем.
В завершении встречи глава государства проинформировал о проведении на следующей неделе совещаний по бюджету-2024 и о подготовке республики к празднованию 80-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.