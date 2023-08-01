В Молдове может сильно подорожать мясо. В первую очередь это коснется замороженной свинины, которая может вырасти в цене примерно на 25 леев за килограмм, а также готовой мясной продукции. Об этом предупреждает Патронаж мясоперерабатывающих предприятий.
Чтобы предотвратить эту ситуацию, производители мяса обратились к властям, передает tv8.md
Требование мясоперерабатывающих компаний заключалось в том, чтобы освободить от таможенных пошлин на сырье, а также увеличить квоту в 5500 тонн. Это количество замороженной свинины, которое страна может импортировать без таможенных пошлин.
Последние два года были сложными для свиноводов. Только в этом году, по данным ANSA, более трёх сот животных были уничтожены после заражения африканской чумой. При этом в прошлом году заболело более 30 тысяч домашних свиней. Это сильно повлияло на внутренний рынок.
По данным Патронажа мясоперерабатывающих предприятий, количество местного сырья уменьшилось, а цены выросли из-за дефицита. Это означает, что в ближайшем будущем цена замороженной свинины может вырасти примерно на 25 леев за килограмм. То есть от 77 леев до примерно 96, включая НДС. Повышение цен коснется и готовой мясной продукции.
На прошлой неделе представители патронажа встретились с премьером и министрами, чтобы обсудить неутешительный прогноз и принять антикризисные меры. Хотя четких решений так и не было принято, в правительстве им пообещали, что проблема будет решена.
Требование мясоперерабатывающих компаний заключалось в том, чтобы освободить от таможенных пошлин на сырье, а также увеличить квоту в 5500 тонн. Это количество замороженной свинины, которое страна может импортировать без таможенных пошлин, согласно Соглашению об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом. Обычно к концу лета эта квота исчерпывается.
Эта тема также обсуждалась сегодня на пресс-конференции с министром сельского хозяйства. Владимир Боля дал понять, что министерство будет искать другие решения.
"Как ни парадоксально, у нас есть сырье, которое является основой питания животных, это кукуруза и пшеница, в то же время мы импортируем мясо. В пятницу у нас была встреча с мясопереработчиками, которые хотят, чтобы мы сняли таможенные пошлины на импорт мяса и масла. Потому что у нас не развито животноводство, хотя мы имеем качественное сырье по очень низким ценам", - заявил министр сельского хозяйства Владимир Боля.
По официальным данным, за семь месяцев текущего года цены на мясо, мясные полуфабрикаты и консервы выросли на 0,78%.