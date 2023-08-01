Dnestr.TV

 
0

В Молдове может сильно подорожать мясо

В Молдове может сильно подорожать мясо
фото-коллаж: Point.md

В Молдове может сильно подорожать мясо. В первую очередь это коснется замороженной свинины, которая может вырасти в цене примерно на 25 леев за килограмм, а также готовой мясной продукции. Об этом предупреждает Патронаж мясоперерабатывающих предприятий.

Чтобы предотвратить эту ситуацию, производители мяса обратились к властям, передает tv8.md

Требование мясоперерабатывающих компаний заключалось в том, чтобы освободить от таможенных пошлин на сырье, а также увеличить квоту в 5500 тонн. Это количество замороженной свинины, которое страна может импортировать без таможенных пошлин.

Последние два года были сложными для свиноводов. Только в этом году, по данным ANSA, более трёх сот животных были уничтожены после заражения африканской чумой. При этом в прошлом году заболело более 30 тысяч домашних свиней. Это сильно повлияло на внутренний рынок.

По данным Патронажа мясоперерабатывающих предприятий, количество местного сырья уменьшилось, а цены выросли из-за дефицита. Это означает, что в ближайшем будущем цена замороженной свинины может вырасти примерно на 25 леев за килограмм. То есть от 77 леев до примерно 96, включая НДС. Повышение цен коснется и готовой мясной продукции.

На прошлой неделе представители патронажа встретились с премьером и министрами, чтобы обсудить неутешительный прогноз и принять антикризисные меры. Хотя четких решений так и не было принято, в правительстве им пообещали, что проблема будет решена.

Требование мясоперерабатывающих компаний заключалось в том, чтобы освободить от таможенных пошлин на сырье, а также увеличить квоту в 5500 тонн. Это количество замороженной свинины, которое страна может импортировать без таможенных пошлин, согласно Соглашению об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом. Обычно к концу лета эта квота исчерпывается.

Эта тема также обсуждалась сегодня на пресс-конференции с министром сельского хозяйства. Владимир Боля дал понять, что министерство будет искать другие решения.

"Как ни парадоксально, у нас есть сырье, которое является основой питания животных, это кукуруза и пшеница, в то же время мы импортируем мясо. В пятницу у нас была встреча с мясопереработчиками, которые хотят, чтобы мы сняли таможенные пошлины на импорт мяса и масла. Потому что у нас не развито животноводство, хотя мы имеем качественное сырье по очень низким ценам", - заявил министр сельского хозяйства Владимир Боля.

По официальным данным, за семь месяцев текущего года цены на мясо, мясные полуфабрикаты и консервы выросли на 0,78%.
  • Вчера, 20:03
  • DTV
  • Просмотров: 62
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна