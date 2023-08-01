Компания «Укргаздобыча» заявила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Нафтогаза Украины».
«Нефтегазовый участок изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Перед бурением специалисты провели 3D-сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд куб. м газа»,— говорится в сообщении концерна.
Временно исполняющий обязанности генерального директора «Укргаздобычи» Олег Толмачев отметил, что это не первое месторождение углеводородных залежей, которое было открыто в текущем году. «Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа»,— отметил он. По словам господина Толмачева, «Укргаздобыча» продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и бурение новых скважин.
Недавно "Нафтогаз" запустил в работу две высокодебитные скважины, которые суммарно дают более 430 тыс. куб. м голубого топлива в сутки.
В начале августа «Нафтогаз Украины» сообщил, что объем газа в хранилищах превысил 12 млрд куб. м. По словам главы концерна Алексея Чернышова, к началу отопительного сезона в хранилищах планируется накопить 14,7 млрд куб. м топлива. По его оценкам, такого объема должно хватить для отопления в течение всего зимнего периода.
Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия официально подтвердила, что компании западных стран используют газохранилища на Украине для хранения своего газа.
В апреле в США заявили об обсуждении с Украиной помощи в разработке газовых месторождений.