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«Нафтогаз Украины» сообщил об открытии крупного месторождения газа

«Нафтогаз Украины» сообщил об открытии крупного месторождения газа
фото из открытых источников

Компания «Укргаздобыча» заявила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Нафтогаза Украины».

«Нефтегазовый участок изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Перед бурением специалисты провели 3D-сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд куб. м газа»,— говорится в сообщении концерна.

Временно исполняющий обязанности генерального директора «Укргаздобычи» Олег Толмачев отметил, что это не первое месторождение углеводородных залежей, которое было открыто в текущем году. «Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа»,— отметил он. По словам господина Толмачева, «Укргаздобыча» продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и бурение новых скважин.

Недавно "Нафтогаз" запустил в работу две высокодебитные скважины, которые суммарно дают более 430 тыс. куб. м голубого топлива в сутки.

В начале августа «Нафтогаз Украины» сообщил, что объем газа в хранилищах превысил 12 млрд куб. м. По словам главы концерна Алексея Чернышова, к началу отопительного сезона в хранилищах планируется накопить 14,7 млрд куб. м топлива. По его оценкам, такого объема должно хватить для отопления в течение всего зимнего периода.

Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия официально подтвердила, что компании западных стран используют газохранилища на Украине для хранения своего газа.

В апреле в США заявили об обсуждении с Украиной помощи в разработке газовых месторождений.
  • Вчера, 20:17
  • DTV
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