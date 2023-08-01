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В Приднестровье зафиксированы ещё две смерти на воде

В Приднестровье зафиксированы ещё две смерти на воде

В Приднестровье зафиксированы ещё две смерти на воде, сообщает ГУпЧС.

27 августа около 9:00 в селе Суклея Слободзейского района в оросительном канале был обнаружен труп мужчины. Группа экстренного реагирования г. Тирасполь прибыла на место происшествия и извлекла его из воды. Личность и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Второй случай произошёл накануне на одном из несанкционированных пляжей Слободзеи. В Днестре был обнаружен 40-летний мужчина без признаков жизни.

Как выяснилось, компания отдыхала у реки, распивали спиртное. Один из мужчин отошёл на несколько минут и не вернулся.

Товарищи обнаружили друга в трёх метрах от берега.

По обоим фактам проводится судебно-медицинская экспертиза.
  • Вчера, 20:35
  • DTV
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