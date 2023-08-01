В Приднестровье зафиксированы ещё две смерти на воде, сообщает ГУпЧС.
27 августа около 9:00 в селе Суклея Слободзейского района в оросительном канале был обнаружен труп мужчины. Группа экстренного реагирования г. Тирасполь прибыла на место происшествия и извлекла его из воды. Личность и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Второй случай произошёл накануне на одном из несанкционированных пляжей Слободзеи. В Днестре был обнаружен 40-летний мужчина без признаков жизни.
Как выяснилось, компания отдыхала у реки, распивали спиртное. Один из мужчин отошёл на несколько минут и не вернулся.
Товарищи обнаружили друга в трёх метрах от берега.
По обоим фактам проводится судебно-медицинская экспертиза.