Врачи, фельдшеры, медицинские сестры станций и отделений скорой помощи Приднестровья проходят обучающие курсы по реанимационным мероприятиям в Симуляционном центре Кишинёва. Такая программа для приднестровских медиков была организована Международным комитетом Красного Креста совместно с Минздравом ПМР. В занятиях участвуют медработники со всей республики.
Как сообщила пресс-служба Минздрава ПМР, занятия предусматривают два этапа: теоретический и практический. Теорию сотрудники неотложки сдавали дома - в своих лечебных учреждениях, а практическую часть отрабатывали на симуляционных тренажёрах. Участникам предстояло усовершенствовать навыки реанимационных мероприятий, а также отработать действия в смоделированных ургентных ситуациях.
Как отметил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи координатор проекта Вячеслав Малиёв, впервые в обучении будут задействованы специалисты со всей республики.
«Это очень важный и необходимый опыт, ведь сотрудники скорой помощи помогают людям в ситуациях, требующих немедленного действия для спасения жизни и здоровья: при несчастных случаях, травмах, авариях, острых проявлениях заболеваний», – рассказал врач.
На курсах уже побывали медработники из учреждений Тирасполя и Бендер. Вчера практическую часть посетили сотрудники из Днестровска и Григориополя. На очереди и другие города.