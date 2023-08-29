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Одесса оказалась в рейтинге самых опасных городов Европы

Одесса оказалась в рейтинге самых опасных городов Европы
иллюстрация: edinaya-odessa

Одесса попала на 20-е место в топе самых опасных городов Европы по уровню преступности, сообщает Numbeo.

Самые опасные города Европы:
Катания (Италия);
Марсель (Франция);
Бирмингем и Ковентри (Великобритания);
Шарлеруа (Бельгия).

А среди украинских городов в список также попали:
Днепр – 17-е место;
Харьков – 35-е место;
Киев – 45-е место;
Львов – 67-е место.

Самым безопасным городом Европы признали швейцарский Берн. Далее – Мюнхен, Гаага и Цюрих.
Одесса оказалась в рейтинге самых опасных городов Европы
скрин: numbeo.com

источник: edinaya-odessa
  • Вчера, 21:01
  • DTV
  • Просмотров: 48
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