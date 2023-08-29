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Одесса оказалась в рейтинге самых опасных городов Европы
иллюстрация: edinaya-odessa
Одесса попала на 20-е место в топе самых опасных городов Европы по уровню преступности, сообщает Numbeo.
Самые опасные города Европы:
Катания (Италия);
Марсель (Франция);
Бирмингем и Ковентри (Великобритания);
Шарлеруа (Бельгия).
А среди украинских городов в список также попали:
Днепр – 17-е место;
Харьков – 35-е место;
Киев – 45-е место;
Львов – 67-е место.
Самым безопасным городом Европы признали швейцарский Берн. Далее – Мюнхен, Гаага и Цюрих.
скрин: numbeo.com
источник: edinaya-odessa
- Вчера, 21:01
- DTV
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