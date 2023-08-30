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Что известно о массовой атаке беспилотников в регионах России

Что известно о массовой атаке беспилотников в регионах России
фото: news.ru

Беспилотные летательные аппараты в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО.

В бухте Севастополя также была совершена атака морскими беспилотниками. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению.

ТАСС собрал главное о произошедшем.

Атака на аэродром в Пскове

Аэродром в Пскове был атакован БПЛА, ее отражением занимались силы Минобороны РФ.
Жертв в результате атаки не было.
Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, аэропорт Пскова 30 августа работать не будет.
По информации ГУ МЧС по Псковской области, загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76.
Для ликвидации возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек.

БПЛА в центральной России

По информации Минобороны, силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Орловской.
По данным губернатора Андрея Клычкова, всего над Орловской областью сбили два беспилотника.
Минобороны РФ заявило, что два украинских беспилотника сбили в Рязанской области.
Минобороны сообщило о сбитом БПЛА в Калужской области.

По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, еще один БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при падении беспилотника в административном здании произошел пожар, также частично повреждена крыша, выбиты стекла. Он также добавил, что украинские БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске, но атака была пресечена силами ПВО.

В администрации Брянска сообщили, что здание регионального управления СК повреждено в результате падения обломков сбитого БПЛА.
Один беспилотник, направлявшийся к Москве, был подавлен над территорией Рузского района Московской области.
Во всех случаях власти регионов ЦФО сообщали об отсутствии пострадавших.

Аэропорты Москвы были закрыты на прием и вылет самолетов, сейчас все ограничения в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском сняты.

Атака морских беспилотников в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота отражают атаку беспилотных аппаратов около центральной бухты Севастополя.

Спустя час он сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения закончили работу в акватории, пока точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.
  • Сегодня, 09:48
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