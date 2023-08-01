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Россия не будет расследовать крушение самолета Пригожина по правилам ИКАО

Россия не будет расследовать крушение самолета Пригожина по правилам ИКАО
фото: Коммерсантъ

Россия проинформировала Бразилию, что «на данный момент» не намерена расследовать крушение бразильского самолета Embraer, на борту которого был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами. Об этом сообщил Reuters бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA), направивший соответствующий запрос российской стороне, информирует Коммерсантъ

CENIPA уточнил, что получил ответ от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вчера, 29 августа. CENIPA и производитель лайнера Embraer хотели бы провести расследование, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Согласно пункту 13 правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО), если ЧП произошло на внутреннем рейсе, то на него не распространяются международные нормы. На этот пункт в своем ответе и сослался МАК.

«Они не обязаны (проводить расследование на международном уровне.— "Ъ"), но это рекомендовано. Если они скажут, что откроют расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать издалека»,— заявил агентству Reuters глава CENIPA Марсело Морено.

Самолет, на борту которого был Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. В лайнере также были командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. СКР возбудил дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Вчера, 29 августа, основателя ЧВК «Вагнер» похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга в «закрытом формате». По данным источников «Ъ», согласно пожеланию родственников, прощание прошло в присутствии только родных и близких друзей.
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