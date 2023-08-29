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Папу римского внесли в базу сайта «Миротворец» за признание величия России

Папу римского внесли в базу сайта «Миротворец» за признание величия России
фото из открытых источников

Папу римского Франциска внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за призыв к российской молодежи не отказываться от наследия великой империи,но после быстро удалили, сообщает EADaily

Российская молодежь — наследники великой России, просвещенной империи, страны большой культуры и большой человечности, заявил в минувшую пятницу в онлайн-выступлении в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге папа римский Франциск.

Он призвал молодежь никогда не отказываться от этого наследия.

«Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть россиянами», — сказал понтифик.

Как сообщало EADaily, папа римский зачитал подготовленную речь на испанском языке, но в конце неожиданно перешел на итальянский.

Ватикан опубликовал текст обращения, но не включил в него последний абзац, произнесенный главой Святого престола экспромтом. Видео с его обращением размещено на религиозных сайтах.

После выступления понтифика украинский МИД вызвать посла Ватикана в Киеве и заявил ему протест. Дипломату было сказано, что слова папы «несправедливы» и «разрывают сердце Украины».

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни в заявлении, обнародованном во вторник, выразил несогласие с мнением МИД Украины о том, что слова понтифика равносильны «империалистической пропаганде».

Папу римского внесли в базу сайта «Миротворец» за признание величия России
иллюстрация: ТК «Шейх Тамир», Папа римский Франциск в базе сайта «Миротворец»

Папа Римский Франциск стал "инструментом российской пропаганды" и поддержал "русский мир", сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передаёт ria.ru

Подоляк назвал речь понтифика "разрушительной для современного гуманизма". По его мнению, слова папы являются "безоговорочным поощрением" империализма и одобрением идеи "русского мира".

"Похоже, что папа вновь стал инструментом российской пропаганды", - сказал представитель Зеленского.

Ранее, комментируя ситуацию с выступлением папы Франциска и критикой со стороны украинских властей, Святой престол сообщил, что понтифик не собирался "превозносить логику империализма". Глава службы печати Ватикана Маттео Бруни заявил, что "папа намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России".
  • Сегодня, 10:25
  • DTV
  • Просмотров: 34
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