В Бендерах прошли торжественные мероприятия по случаю 225-летия 55-го Подольского пехотного полка. Судьба этого подразделения Российской императорской армии тесно переплетена с историей Приднестровья. Подольский пехотный полк, прошедший множество войн и удостоенный Георгиевских знамён, более четверти века был расквартирован в Бендерской крепости. В его рядах на страже Отечества стояли в том числе и жители нашего края, участвовавшие в боях Первой мировой войны, информирует пресс-служба Главы Государства
55-й Подольский полк был сформирован из подразделений Роченсальмского полка, основанного в 1798 году. Подольцы сражались в крупнейших войнах XIX века: Отечественной войне 1812 года, Русско-турецких войнах, Крымской, Первой мировой войне. Во время Русско-японской войны российский император Николай II на позициях возле Тирасполя лично произвел смотр 14-й дивизии, в состав которой входил Подольский полк. Последним командиром подольцев был Исай Парфелюк из села Кицканы.
В 2017 году Президент ПМР Вадим Красносельский инициировал чествование этого воинского подразделения. С тех пор полковой праздник подольцев стал традиционным. Ежегодно его отмечают 29 августа в православный праздник - День перенесения Образа Господня, покровительствующего полку. Памятное мероприятие проходит на территории Военно-исторического мемориального комплекса Бендер, созданного на месте захоронения солдат и офицеров Российской императорской армии.
Сегодня среди многочисленных участников торжества были Президент ПМР Вадим Красносельский с супругой, Посол РФ в РМ Олег Васнецов с супругой, Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг, представители министерств и ведомств.
Мероприятие началось с молебна у храма, носящего имя Нерукотворного Образа Иисуса Христа, как когда-то полковая церковь 55-го Подольского полка. Богослужение в память о павших воинах провел Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, после чего процессия последовала к центральному поклонному кресту мемориала. Здесь под исполнение гимнов Приднестровской Молдавской Республики и Российской империи прошло открытие торжественной церемонии.
Обращаясь к собравшимся, Глава государства Вадим Красносельский говорил о том, почему так важно помнить прошлое и чтить память русских воинов. Без памяти нет преемственности поколений, убежден Президент.
«Именно здесь захоронено пять тысяч воинов Российской империи ста пятнадцати полков Русской императорской армии. Особое место в этом списке занимает 55-й Подольский пехотный полк по той причине, что в последнее время до своего расформирования он дислоцировался именно в городе Бендеры. За всю свою историю данное подразделение принимало участие во всех баталиях, которые вела Российская империя по защите своих рубежей либо вела освободительные войны. Фактически воины данного подразделения спасли многие народы от полного уничтожения», - отметил Вадим Красносельский.
Без уважения к своим предкам у народов не может быть светлого будущего, считает Глава Приднестровского государства. «В Приднестровье все в порядке и с памятью, и с совестью. Не знаю, где еще на постсоветском пространстве есть мемориалы такого содержания и такой сути, где еще празднуют полковые праздники тех воинов, которые отдали жизни по защите России, Российской империи. Я убежден, что у Приднестровья будет хорошая история, хорошее будущее. Мы этого заслуживаем. И Господь нас не оставит».
О героических подвигах русских воинов говорил Посол Российской Федерации в РМ Олег Васнецов.
«Мы сегодня с вами отдаем долг памяти тем воинам, офицерам, генералам русской армии, которые почили здесь, на этом мемориале. Этот мемориал своего рода коллективная память всем русским воинам, которые участвовали в многочисленных баталиях в XVII, XVIII, XX, XXI веках. Мне бы хотелось поблагодарить от души инициаторов создания этого пантеона памяти. На этом месте особо чувствуешь боль и потерю тех людей, которые сложили головы за наши жизни. Повторюсь, это было много веков тому назад и это было совсем недавно», - отметил Олег Васнецов.