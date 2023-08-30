На территории Приднестровья функционирует порядка 360 организаций образования. 155 из них – организации дошкольного образования, 158 – общеобразовательные организации (в т.ч. 37 комплексов «школа-сад»), 12 – специальные (коррекционные) организации образования различных видов, 14 – среднего профессионального образования, 7 – высшего профессионального образования, 13 – дополнительного образования кружковой направленности, 1 – дополнительного профессионального образования, сообщает NewsPMR.Com
Основным показателем достижения качества образования являются результаты Государственной (итоговой) аттестации.
По итогам ГИА за прошлый учебный год выпускников основной школы:
- по алгебре успеваемость составила 99,9%, качество знаний – 49,0%; - по родному языку успеваемость составила 99,7%, качество знаний – 64,4%.
В сравнении с 2021-2022 учебным годом: по алгебре процент успеваемости уменьшился на 0,1%, показатель качества знаний – на 5,6%; по родному языку наблюдается увеличение процента качества знаний на 3,7%, процент успеваемости уменьшился на 0,3%.
По итогам ГИА за прошлый учебный год выпускников среднего (полного) общего образования:
- по математике успеваемость составила 98,9%, качество знаний – 40,6%, средний балл – 3,4; - по родному языку успеваемость составила 99,9%, качество знаний – 56,9%, средний балл – 3,8.
В сравнении с результатами 2021-2022 учебного года: по математике уменьшился процент успеваемости на 1,1%, показатель качества знаний – на 36,1%, средний балл – на 0,7; по родному языку зафиксировано снижение успеваемости на 0,1%, качества знаний – на 25,1%, среднего балла – на 0,4.
«Данные результаты свидетельствуют о необъективном оценивании выпускников в организациях образования», - считают в Министерстве просвещения ПМР.
В разрезе по городам Приднестровья, выше республиканского уровня результаты ЕГЭ по математике в Тирасполе, Днестровске, Бендерах и Рыбницком районе.
По русскому языку выше республиканского уровня результаты ЕГЭ в Тирасполе, Днестровске, Бендерах. Ниже среднего по республике результаты в Слободзейском районе, а в Григориопольском и Дубоссарском районах по уровню качества знаний.
Педагогический состав
Министерство просвещения обращает внимание на сокращение количества работников организаций образования – ключевой элемент обеспечения качества образования. Так, за последние 5 лет сокращение численности педагогических работников в организациях дошкольного образования составило 162 человека, в организациях общего образования – 568 человек, в организациях среднего профессионального образования – 145 человек.
Тревожным также является сокращение молодых специалистов в системе образования. Так, за последние пять лет численность молодых специалистов сократилась: в организациях дошкольного образования – на 139 человек; в организациях общего образования – на 116 человек, в организациях среднего профессионального образования – на 34 человека.
Одновременно с этим наблюдается сохранение устойчивой тенденции старения педагогического состава. За последние 5 лет доля пенсионеров увеличилась: на уровне дошкольного образования с 14,8 % до 19,4 %; в системе общего образования – с 24,6% до 32,7%; в системе среднего профессионального образования – с 28,3% до 41,1%. Средний возраст педагогических работников в организациях дошкольного образования составляет 46 лет, в организациях общего образования – 52 года, в организациях среднего и высшего профессионального образования – 54 и 52 года соответственно.
Серьезной проблемой остается непрофильность квалификации ряда педагогических работников, то есть несоответствие полученного ими образования требованиям квалификационных характеристик по занимаемым должностям (читаемым дисциплинам, выполняемым функциональным обязанностям).
Перед началом нового учебного года Министерство просвещения Приднестровья провело большое мероприятие - Республиканский педагогический форум. На дискуссионной площадке в столичном кинотеатре «Тирасполь» обсуждались нынешние проблемы системы образования, а также те новые вызовы, с которыми она сталкивается.
Приднестровских учителей приветствовали министр просвещения Светлана Иванишина и первый заместитель комитета Госдумы РФ по просвещению Алена Аршинова, которая в свое время окончила Тираспольскую гуманитарно-математическую гимназию и Приднестровский госуниверситет.
Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан зачитал приветственный адрес Президента ПМР Вадима Красносельского. В нем глава государства обратил внимание на то, что система образования не должна стоять в стороне от быстро меняющегося мира: нужно обновлять принципы подачи учебного материала, продолжать внедрять в образовательный процесс инновационные технологии и цифровизацию, а также повышать престиж самой учительской профессии.
На форуме почти тридцать молодых педагогов были названы победителями конкурса на получение специальной премии Президента ПМР. Им вручили соответствующие сертификаты, информирует novostipmr.com
Что изменится для школьников в новом учебном году
По словам заместителя министра просвещения Натальи Солдатовой, самая приятная новость для них – введение пятидневной учебной недели. Это снизит нагрузку и позволит ребятам посещать факультативные занятия, кружки и секции по интересам. Шестидневка сохранится только для выпускников-одиннадцатиклассников.
Некоторые предметы «уплотнятся», будут интегрированы. В программе 9-го класса, например, есть «Основы предпринимательства», а в 11-м – «Основы правовых знаний». Оба курса теперь войдут в предмет «Обществознание».
Несколько изменится порядок проведения выпускных экзаменов. Девятиклассники станут сдавать только два обязательных предмета – родной язык и математику. Что касается математики, то здесь будут отдельные блоки заданий по алгебре и геометрии. Оценки за них тоже будут выставляться отдельно.
Одиннадцатиклассникам, которые не сдали выпускные экзамены в мае или июне, дадут еще одну возможность – в августе.
Серебряная медаль за полный курс школы будет даваться тогда, когда у претендента есть аттестат с отличием за 9-й класс и только одна четверка по итогам 11-го.
С 10-го класса теперь вводится профильное обучение с углубленным освоением отдельных предметов – с прицелом на будущую профессию. Каждый школьник сможет выбрать то направление, которое ему по душе: технологическое, физико-математическое, гуманитарное, социально-экономическое, естественно-научное.
В приднестровских лицеях и гимназиях деление на профили существует уже давно. Как, например, рассказала заместитель директора по научно-методической работе Бендерского теоретического лицея имени Л. С. Берга Алина Иванишко, в нем есть четыре направления: физико-математическое, гуманитарное, химико-биологическое, а также информационно-технологическое (в последние годы оно пользуется особенной популярностью). Профиль учащиеся выбирают с 8-го класса. В дальнейшем его, конечно, можно сменить.
«Профилирование обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения. Более 80% наших ребят потом успешно сдают вступительные экзамены в университет по профильным предметам. На некоторых направлениях – физико-математическом, информационно-технологическом – такой показатель достигает 100%. Даже для российской статистики это очень большие цифры», - отметила Алина Иванишко.
Профориентацию нужно начинать как можно раньше
В республике немало делается для профориентации выпускников школ. В этом направлении работают и учителя, и СМИ, и сами профессиональные учебные заведения. Однако, по словам начальника управления профессионального образования, инновационной деятельности и науки Министерства просвещения Людмилы Танурковой, многие абитуриенты по-прежнему не могут сориентироваться в мире профессий, не имеют четкого профессионального выбора.
«Профориентация должна проходить постоянно и начинаться как можно раньше», - считает представитель Минпросвещения. Учителям Людмила Тануркова посоветовала и школьников водить на экскурсии на предприятия, и самим, насколько это возможно, посещать производства, чтобы потом рассказать ребятам о различных профессиях.
Она обратила внимание на вкладку «В помощь абитуриенту» на сайте Минпросвещения, а также на телеграм-канал «Мир профессий», который тоже ведут специалисты министерства.
По мнению Людмилы Танурковой, с учетом постоянно изменяющихся тенденций на рынке труда стоит рассмотреть вопрос и о том, чтобы в школах работали отдельные специалисты – профориентологи. Российские вузы таких специалистов уже готовят, и в ближайшем будущем это направление может появиться и в ПГУ.
Приднестровский госуниверситет, кстати, активно проводит в том числе и профориентационные олимпиады. Как отметил его президент Степан Берил, это часть системы привлечения будущих студентов – наряду с днями открытых дверей, широкой информационной кампанией, а также поощрением и развитием исследовательской работы школьников.