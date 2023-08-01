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Нагачевский: Послы ЕС и США появляются с представителями PAS в разгар кампании по выборам

Нагачевский: Послы ЕС и США появляются с представителями PAS в разгар кампании по выборам
фото-коллаж point.md

Бывший министр юстиции Фадей Нагачевский обратил внимание, что "послы ЕС и США в Республике Молдова сейчас активно появляются по разным поводам вместе с представителями PAS в разгар избирательного процесса", сообщает unimedia.info

"Я выражаю надежду, что партнеры по развитию и PAS будут воздерживаться от деятельности, которая может привести к нарушению закона о выборах. Закон прямо предусматривает, что в предвыборных агитационных акциях и в предвыборной рекламе нельзя использовать изображения, представляющие иностранных должностных лиц. Надеюсь, мы станем свидетелями честной, справедливой, законной избирательной борьбы", - подчеркивает Нагачевский, цитирует unimedia.info.

Нагачевский: Послы ЕС и США появляются с представителями PAS в разгар кампании по выборам
скрин unimedia.info

7 августа Центризбирком начал избирательный период для всеобщих местных выборов, которые пройдут 5 ноября 2023 года.

Санду в интервью CNN: Россия попытается вмешаться в ход местных выборов в Молдове

Президент Майя Санду считает, что Россия попытается вмешаться в ход местных выборов в Молдове. Об этом она заявила в интервью CNN, сообщает eNews.

«Россия по-прежнему представляет угрозу. В 2022 г. Россия пыталась повлиять на ситуацию в Молдове. В начале этого года Россия пыталась свергнуть правительство Молдовы, используя агрессивные протесты. Сегодня Россия пытается применить другие инструменты, используя грязные деньги, чтобы подкупать избирателей. И конечно, мы увидим попытки подорвать демократические процессы Россией и в будущем, включая избирательный процесс. В этом году, когда у нас пройдут местные выборы, в следующем году, когда состоятся президентские выборы», - сказала Санду.

По ее словам, Молдова и ее демократия будут в полной безопасности, когда республика станет полноценным членом ЕС, пишет infotag.md.

«Абсолютно ясно, что Россия будет источником нестабильности, представлять угрозу в последующие годы. И потому вступление в ЕС - единственный путь для нас спасти демократию в Молдове», - сказала президент.

При этом она подчеркнула, в Молдове понимают, что вступление в ЕС - долгий процесс.

Она также прокомментировала политику России, президента Владимира Путина в отношении постсоветских республик.

«Российский президент хочет, чтобы наши страны были бедными, без демократии. Он хочет, чтобы Молдова и другие страны в регионе стали серой зоной, чтобы использовать их в противостоянии с демократическим Западом. Мы же хотим быть частью свободного мира», - заключила она.

  • Сегодня, 11:51
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