По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, объявленным в среду, заражения сальмонеллезом отмечены в 11 европейских странах, сообщают бельгийские СМИ.
Всего зарегистрировано 134 случая сальмонеллеза из-за потребления зараженного куриного мяса в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Швеции, информирует "Интерфакс"
На Данию приходится, по меньшей мере, 97 заболевших. В Австрии зарегистрирована одна смерть от заболевания сальмонеллезом.
Большинство заражений отмечено в период с января по август.
СМИ указывают на то, что две недели назад санитарные власти Австрии выражали обеспокоенность возможной связью между заболеваниями сальмонеллезом и куриными полуфабрикатами из Польши. Выяснилось, что почти все заболевшие ели шашлыки из курятины польского производства.
Власти Австрии, жителем которой и был умерший, винят во всем Польшу. Как показало исследование, почти все заболевшие ели куриные кебабы. А дешевое мясо, из которого они были сделаны, как раз и импортировали из Польши. Польская курица становится причиной скандалов. В ней часто находят антибиотики и сальмонелу. По словам экспертов, все дело качестве и гигиенических условий, в которых производят мясо, передаёт mir24.tv