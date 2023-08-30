В школах на Украине первоклассники учат стихотворения об убийстве россиян, пишет eadaily.com
Телеграм-канал «Украина.ру» опубликовал снимок, сделанный матерью одного из школьников. На фотографии листок со стихотворением, который необходимо выучить ученику 1 «Б» класса Сергею Б.:
«Десять москалей Шли через Полесье, Наелись грибов — И их осталось восемь… Восемь москалей Говорили в Львове. Все же это Львов — И их осталось двое… Двое москалей Степью направлялись, Встретили казаков — И москалей не стало».
aif.ru пишет о прошедшем 27 августа детском празднике в одном из торговых центров города Киева.
В Сети расходятся ролики с детского праздника в одном из торговых центров города Киева. На нем толпа мальчиков и девочек радостно подпевает артистке:
«Ванька, встань-ка, що таке? Приготуй собі пакет! Ванька-встанька, не біжи! Вже немає куди йти! Ванька, встань-ка, що таке? Приготуй собі пакет!»
«Милый детский праздник на Украине. С песней про пакет для трупа русского Ваньки. Дети, что характерно, радостно подпевают, — комментирует в своем Telegram-канале данное видео журналист Андрей Медведев.
По данным киевских источников, "зажигательное шоу" состоялось в ТРЦ Respublika Park 27 августа, а исполняет данную песню певица Маша Кондратенко.
Начиная с «Евромайдана», прививать малышам желание «резать русню» стало модным на Украине. Затем уроки подобного рода стали частью не только школьной украинской программы, но и основой работы различных лагерей, находившихся под опекой нацистских структур, включая «Азов» (организация, запрещенная на территории РФ, — прим. АиФ.ru). И если раньше в Незалежной раздавались хотя бы слабые голоса протеста, то теперь воспитание из маленьких украинцев нацистов, мечтающих о массовом уничтожении русских, поставлено на конвейер, пишет АиФ.ru