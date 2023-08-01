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Среднемесячные зарплаты в Молдове

Среднемесячные зарплаты в Молдове

В реальном секторе доходы составили 12 852,6 лея, или на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные опубликовало Национальное бюро статистики Республики Молдова, сообщает noi.md со ссылкой на bizlaw.md

Индекс реальных заработных плат во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года (рассчитанный как соотношение валового индекса номинальных заработных плат и индекса потребительских цен) составил 101,3%.

Среднемесячный брутто-прирост заработной платы в подразделениях реального сектора с четырьмя и более работниками и во всех бюджетных учреждениях составил 12 175,9 лея, увеличившись на 17,3% по сравнению со вторым кварталом 2022 года и на 6% по сравнению с первым кварталом.

Самые высокие значения среднемесячной заработной платы зафиксированы в следующих видах деятельности:

- информация и связь – 30 521,3 лея;

- финансовая и страховая деятельность – 24 704 лея;

- производство и поставка электрической и тепловой энергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха – 18 382,2 лея.

Самый низкий среднемесячный заработок зафиксирован в:

- деятельности по размещению и общественному питанию – 7445,8 лея; - сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве – 7643 лея; -

сфере искусства, отдыха и досуга – 9047,8 лея.

По сравнению со вторым кварталом 2022 года заработная плата увеличилась во всех видах экономической деятельности. Наиболее значительный рост зафиксирован в: - транспорте и складском хозяйстве – на 27,7%; - в сфере искусства, отдыха и досуга – на 24,6%; - в деятельности по административному обслуживанию и вспомогательному обслуживанию – на 23%.
  • Сегодня, 09:10
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