Американский журналист Такер Карлсон 30 августа предположил, что США начнут полномасштабную войну с Россией в следующем году, пишут "Известия"
«Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить», — заявил он в интервью радиоведущему Адаму Королле.
Как отметил журналист, криминализация внутренней политики США приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать сохранение власти своим единственным выходом. Страх преследования в случае проигрыша заставляет членов администрации Джо Байдена выступать против политических оппонентов — экс-президента США Дональда Трампа.
В связи с этим Карлсон сказал, что гражданам США, которые беспокоятся за свою страну, придется переживать не только из-за преступлений администрации внутри страны, но и из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией. Журналист предположил, что американские ракеты могут «случайно» упасть в Польше, после чего Вашингтон обвинит в этом Москву и начнет войну.
Карлсон призвал давить на американский сенат, чтобы добиться мира уже сейчас. По его словам, США могли бы закончить украинский конфликт уже сегодня, так как Вооруженных сил Украины (ВСУ) без НАТО не существует.
Как считает журналист, Вашингтон является единственной стороной, способной добиться мира, чтобы предотвратить глобальную войну, которая поставила бы на кон всю жизнь человечества на планете.
Ранее, 26 августа, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что оппоненты России на Западе активно начали толкать всех к началу третьей мировой войны, игнорируя при этом сигналы Москвы.
11 июля российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что ситуация с противостоянием России и стран альянса продолжает «скатываться к самому неблагоприятному исходу», а предпринимаемые странами Запада меры лишь создают «всё более непреодолимые преграды» для выхода из острого военно-политического кризиса.
До этого, 2 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не являются врагом для россиян. Он также сообщил, что Вашингтон никогда не ставил перед собой задачи свергнуть правительство России. Более того, Штаты на протяжение 30 лет прикладывали много усилий, чтобы наладить отношения с Москвой.