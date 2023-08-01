После презентации 16 новых автобусов, которые присоединятся к Городскому автобусному парку, мэрия Кишинева сообщила о еще одном амбициозном проекте по модернизации общественного транспорта.
Местные власти приступили к проекту городской мобильности в партнерстве с Европейским союзом с финансированием в размере 60 миллионов леев, передает locals.md
“У нас есть проект городской мобильности с Европейским союзом на 60 миллионов леев. Одним из решений, которые должны быть внедрены, является электронные билеты”, – заявил мэр Кишинёва Ион Чебан.
Он подчеркнул, что проект находится на стадии разработки и будет подвергнут этапу тестирования.
“Это был пилотный проект для статистических данных, и прошу граждан не путать пилотные проекты, находящиеся на стадии анализа, где мы собираем данные, количество пассажиров, доступность, функциональность, с финальным проектом”, – пояснил мэр.
Накануне locals.md сообщало о пополнении городского автобусного парка Кишинева 16 новыми автобусами в рамках модернизации и расширения общественного транспорта в городе и соответствия международным стандартам
Новые транспортные средства будут оборудованы рядом современных удобств, включая GPS, кондиционеры и платформы для лиц с особыми потребностями.
“Я хочу, чтобы в Кишиневе нам было так же комфортно, как в Берлине или Париже. Мы стремимся к этим стандартам, включая урбанистические решения и другие”, – заявил мэр столицы РМ.
Стоимость каждой единицы составляет 42 тысячи евро, и эти автобусы рассчитаны на эксплуатацию не менее 10-15 лет.
При этом, дефицит госбюджета Молдовы достиг почти 10 млрд леев, - сообщает infotag.md
Как сообщили в министерстве финансов, поступления от Государственной налоговой службы выросли на 1,812 млрд леев - до 15,533 млрд, от Таможенной службы - на 0,811 млрд - до 19,143 млрд леев. А доходы от проектов, финансируемых из внешних источников, увеличились со 178,8 млн леев до 379,2 млн, передает infotag.md
Расходы выросли больше - на 7,916 млрд леев (21,9%), превысив 43,995 млрд леев ($2,471 млрд). Тем самым, дефицит достиг 9,779 млрд леев ($549,4 млн) - почти втрое больше, чем год назад.
На его покрытие использованы как внутренние ресурсы - 6,923 млрд леев, так и внешние - 5,436 млрд леев. Остатки средств на счетах бюджета к началу августа равнялись 5,442 млрд леев.
В национальный бюджет, включающий соцфонд, фонды медстрахования и местные бюджеты, поступления достигли 55,62 млрд леев. Расходная часть составила 64,21 млрд. Дефицит - 8,591 млрд леев.