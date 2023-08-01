С 1 по 10 сентября на территории республики пройдёт декада безопасности дорожного движения «Внимание: дети!». Главная её цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, информирует пресс-служба МВД ПМР
В период декады водителям следует передвигаться с включённым ближним светом фар в светлое время суток, чтобы привлечь внимание пешеходов, особенно детей, которые сами добираются до школы.
Приближаясь к пешеходным переходам у образовательных учреждений, необходимо заблаговременно снижать скорость, проезжая жилые зоны, дворовые территории, быть предельно внимательными.
Родители должны помнить: перевозить в автомобилях детей от 7 до 12 лет надо в специальных удерживающих устройствах.msg1224048882-10915
Взрослым надлежит ещё раз напомнить несовершеннолетним об осторожности на проезжей части. Школьников, особенно учеников младших классов, следует научить правильно вести себя на тротуаре и дороге, носить светоотражающие элементы на одежде и портфелях.
Перед тем как отправиться в школу, госавтоинспекторы рекомендуют родителям вместе с ребёнком заранее построить маршрут, пройти от дома до образовательного учреждения по са́мому безопасному пути. Указать школьнику на участки дороги, требующие особой осторожности при пересечении проезжей части.