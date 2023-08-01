Dnestr.TV

 
0

Напоминание для водителей и родителей

Напоминание для водителей и родителей
Напоминание для водителей и родителей
фото: mvdpmr.org

С 1 по 10 сентября на территории республики пройдёт декада безопасности дорожного движения «Внимание: дети!». Главная её цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, информирует пресс-служба МВД ПМР

В период декады водителям следует передвигаться с включённым ближним светом фар в светлое время суток, чтобы привлечь внимание пешеходов, особенно детей, которые сами добираются до школы.

Приближаясь к пешеходным переходам у образовательных учреждений, необходимо заблаговременно снижать скорость, проезжая жилые зоны, дворовые территории, быть предельно внимательными.

Родители должны помнить: перевозить в автомобилях детей от 7 до 12 лет надо в специальных удерживающих устройствах.msg1224048882-10915

Взрослым надлежит ещё раз напомнить несовершеннолетним об осторожности на проезжей части. Школьников, особенно учеников младших классов, следует научить правильно вести себя на тротуаре и дороге, носить светоотражающие элементы на одежде и портфелях.

Перед тем как отправиться в школу, госавтоинспекторы рекомендуют родителям вместе с ребёнком заранее построить маршрут, пройти от дома до образовательного учреждения по са́мому безопасному пути. Указать школьнику на участки дороги, требующие особой осторожности при пересечении проезжей части.
  • Сегодня, 10:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна