На заседании Правительства Приднестровья Министерство финансов представило ряд законодательных инициатив, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, члены Правительства единогласно приняли Положение о порядке осуществления камерального контроля (надзора) субъектов бюджетной сферы. Как сообщила зампредседателя Правительства – министр финансов Алена Рускевич, проект разработан в связи со вступлением в силу внесённых дополнений в закон о порядке проведения проверок при осуществлении госконтроля. Речь идёт о выведении камерального контроля субъектов бюджетной сферы из-под действия данного закона.
Инициатива направлена на урегулирование порядка осуществления камеральных мероприятий по контролю финансовой отчётности субъектов бюджетной сферы и иных представляемых документов, которые может запросить контролирующий орган. Документ также дополнен нормой, закрепляющей полномочия Минфина составлять протоколы в случае выявления административных нарушений в поднадзорных сферах.
На заседании также был представлен пакет законопроектов, направленный на упрощение механизма расчёта и уплаты налогов, администрирования Единого социального налога (ЕСН) со стороны налогоплательщиков и налоговых органов.
Сейчас расчёт уплаты организациями ЕСН в Единый госфонд социального страхования (ЕГФСС) производится с учётом распределения сумм налога на следующие цели: пенсионное страхование; социальное страхование работающих граждан; страхование безработицы; улучшение оснащённости учреждений здравоохранения.
Практика показала, что указанный порядок расчёта и уплаты ЕСН неудобен для налогоплательщиков, требует больших трудозатрат, а также приводит к сложностям администрирования и контроля за своевременностью и полнотой уплаты налогов. Также есть сложности у органов социального страхования при распределении поступивших сумм.
Представленными инициативами предусматривается осуществление перехода к уплате ЕСН в части направлений, подлежащих зачислению в ЕГФСС единым платежом без распределения суммы налога на соответствующие цели.
Министр напомнила, что в республике уже действует аналогичная практика централизации налоговых платежей с уплатой в виде единого платёжного документа.
Также сегодня были рассмотрены проекты законов, уточняющих порядок применения специальных налоговых режимов. Минфином предложено исключить нормы, отражающие необходимость указания наименования административно-территориальной единицы (места осуществления предпринимательской деятельности), в которой индивидуальный предприниматель планирует работать.
Данное упрощение фактически позволит ИП заниматься деятельностью по всем трём спецналоговым режимам (самозанятым лицам, по патенту, по упрощенной системе) на территории всей республики без необходимости подачи заявлений в налоговый орган в случаях изменения места работы. Также предложен ряд иных норм уточняющего характера.
Законопроекты, представленные Министерством финансов, приняты членами Правительства и будут направлены для рассмотрения в Верховный Совет.