Третий день аукцион по поставкам газа через Молдову на Украину в сентябре находится в режиме остановки. На всех желающих хранить газ в украинских хранилищах не хватает мощности. Тем временем в Киеве заявляют об успешной подготовке к отопительному сезону, хотя 44% закачанного летом в ПХГ газа составляет иностранный, который потом отберут обратно.
29 августа «Оператор ГТС Украины» начал на венгерской платформе RBP два аукциона по поставкам газа через молдавский пункт «Гребеники» на Украину в сентябре. Общий объем — 8 млн кубометров в сутки. Однако торги до сих пор не завершены. Оператор поставил аукционы на режим остановки, информирует eadaily.com
Как пишет в X Аура Сабадус из ICIS, по ее информации, за месячные мощности борются пять компаний и их заявки превышают заявленные мощности.
Очевидно, речь идет о трейдерах или молдавских компаниях, которые поставляют газ через Румынию в украинские хранилища, чтобы отобрать во время отопительного сезона в Молдову. По данным «Оператора ГТС Украины», в течение лета из Молдовы в украинские хранилища в режиме «таможенный склад» поступило 325 млн кубометров. Примерно такой же объем пришел туда из Румынии, показывают данные ENTSOG.
Член совета директоров госкомпании Energocom Александр Слусарь сообщал, что к 1 октября стратегический резерв Молдовы должен достигнуть 450 млн кубометров.
Министр энергетики РМ Виктор Парликов при этом подтверждал, что закупаемый дополнительно у греческой Depa европейский газ может быть и российским. Греческая компания является как крупным клиентом «Газпрома» по трубопроводному газу, так и получает российский СПГ — с комплекса «Портовая» в Балтийском море.
«Если российских газ поступает легально в Европу на спотовые биржи, им там торгуют, то почему мы не можем его приобрести, если сделка выгодная? Мы не можем быть святее Папы Римского. Но отмечу, что газ может быть из разных страны, на их молекулах не стоит печать страны происхождения», — сказал министр.
Уровень заполнения европейских ПХГ достиг на этой неделе уровня 93% и еще с июня трейдеры начали закачивать газ в украинские ПХГ, так как на Украине самые низкие тарифы и есть свободные мощности. По данным «Оператора ГТС Украины», с 1 июня по 30 августа в украинских хранилищах оказалось 1,77 млрд кубометров газа, который хранится в режиме «таможенный склад». Это 44% всего закачанного этим летом в украинские ПХГ топлива.
Во время отопительного сезона эти объемы трейдеры будут отбирать обратно, однако резкий рост запасов уже дал главе «Нафтогаза Украины» повод заявить, как компания успешно готовится к ближайшей зиме.
«Опережения графика удалось достичь, в частности, развивая собственную добычу голубого топлива. Группа „Нафтогаз“ демонстрирует самые высокие темпы бурения за последние 15 лет. Только с января 2023 было запущено в работу 54 скважины. Благодаря этому ежесуточно дополнительно добывается около 5 млн куб. м газа», — заявил в интервью The Kyiv Independent Алексей Чернышев.