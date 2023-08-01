Как сообщила пресс-служба МВД ПМР Авария произошла 31 августа днём неподалёку от г. Григориополь.
Мужчина 26 лет, управляя «БМВ», пошёл на обгон. Навстречу ехал «Опель». Чтобы избежать столкновения, водитель «БМВ» вывернул руль влево. На машине он «захватил» обочину, после его стало заносить в разные стороны. По пути ударил «Опель» и, проехав ещё несколько метров, перевернулся.
Другая иномарка выехала за пределы проезжей части и оказалась в кювете.
Водители транспортных средств не пострадали.
Прибывшая на место ДТП бригада скорой доставила в Григориопольскую ЦРБ пассажирку «Опеля», 61-летняя женщина сидела впереди, была пристёгнута. Врачи диагностировали у неё ушиб грудной клетки.
По факту ДТП сотрудники ОГАИ Дубоссарского РОВД проводят разбирательство.