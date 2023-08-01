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Результаты аудита долга Moldovagaz перед Gazprom обнародуют на следующей неделе

Результаты аудита долга Moldovagaz перед Gazprom обнародуют на следующей неделе

Пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ заявил, что результаты аудита исторического долга Moldovagaz перед Gazprom будут обнародованы на следующей неделе, после заседания правительства, которое состоится 6 сентября.

Министерство энергетики озвучит эти результаты на пресс-конференции, предоставив общественности доступ ко всем документам, связанным с аудитом и предложениями по урегулированию задолженности, сообщает bani.md

Независимый аудит проводился норвежской фирмой Wikborg Rein Advokatfirma AS и британским Alliance for Forensic Risk & Co с целью определения как точной суммы исторического долга, так и факторов, способствовавших его накоплению. Перед аудиторской фирмой стояла задача расследовать задолженность Moldovagaz перед Gazprom за поставку природного газа потребителям левобережья Днестра.

На данный момент сообщалось, что исторический долг Moldovagaz перед Gazprom составит около 433 миллионов долларов. Однако включение просроченной задолженности в общий расчет долга увеличивает эту сумму до 709 миллионов долларов. Официальный представитель Gazprom Сергей Куприянов указал, что стоимость долга составляет 590,8 миллиона долларов.

Презентация результатов проверки и предложений по урегулированию исторической задолженности с интересом ожидается общественностью и заинтересованными сторонами в энергетической отрасли, учитывая значительное влияние, которое данная ситуация оказывает на отношения между Moldovagaz и Gazprom.
  • Сегодня, 20:05
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