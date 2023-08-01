В преддверии главного государственного праздника в малом зале Дворца Республики состоялась торжественная церемония вручения госнаград.
По случаю 33-й годовщины со дня образования Приднестровской Молдавской Республики первые лица страны вручили достойнейшим приднестровцам 45 орденов и четыре десятка документов о присвоении званий, сообщает пресс-служба Главы Государства
Президент ПМР Вадим Красносельский поздравил участников церемонии и в их лице весь приднестровский народ с наступающим Днем Республики. Глава государства отметил заслуги граждан, удостоенных государственных наград.
Вадим Красносельский напомнил предпосылки и историю создания республики, становления государственности, развития Приднестровья, говорил о сегодняшних реалиях страны, подошедшей к своему 33-летию.
Президент акцентировал внимание на том, что в свое время приднестровский народ открыто и смело высказался на референдумах за то, чтобы «жить своей семьей, сохраняя свой язык, свои обычаи, свои традиции, свои религиозные видения».
Он подчеркнул, что и по сей день среди приднестровцев нет национальной распри, отметив, что этот факт является важным достижением.
«Приднестровское государство – это люди, которые работают, созидают, лечат, учат, охраняют, обороняют – живут и хотят жить здесь, думая и разговаривая на своем языке», – сказал Глава государства.
«Есть признанные государства, но несостоявшиеся. А у нас непризнанное, но состоявшееся – благодаря приднестровскому народу», – подытожил Президент ПМР.
Вадим Красносельский выразил благодарность награждаемым за труд, профессионализм, вклад в развитие страны.
фото: president.gospmr.org Руководству и народу Приднестровья адресованы многочисленные поздравительные телеграммы
В ходе праздничного концерта, посвященного 33-й годовщине со дня образования Приднестровской Молдавской Республики, были зачитаны адресованные руководству и народу Приднестровья поздравительные телеграммы от лидеров дружественных государств, зарубежных политиков, общественных деятелей, руководителей организаций, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил уверенность, что сложившиеся приднестровско-абхазские отношения, основанные на взаимовыручке и дружбе, останутся плодотворными и продолжат развиваться на благо двух государств. «Ежедневно руководство и народ республики, преодолевая трудности и решая сложные задачи, прилагают все усилия для обеспечения достойной жизни в независимой и свободной стране. Вы сумели не только сохранить, но и перемножить лучшее наследие предыдущих поколений», – говорится в телеграмме.
Глава Южной Осетии Алан Гаглоев пожелал Приднестровью процветания и отметил развитие конструктивного сотрудничества между республиками. Он выразил уверенность, что это взаимодействие и дальше будет строиться на прочной основе давних традиций дружбы, взаимного уважения и взаимопомощи.
Видеооткрытку прислал приднестровцам думский вице-спикер Сергей Неверов, подчеркнув, что мужество, воля, любовь к Родине помогут преодолеть любые невзгоды.
Поздравления в адрес Президента ПМР и народа Приднестровья поступили от представителей Федерального Собрания Российской Федерации. Заместитель Председателя Государственной Думы, депутат Александр Бабаков в своем обращении отметил: «Приднестровская Молдавская Республика, преодолев вооруженную агрессию, блокады и санкции, сегодня стремится к процветанию, политической и экономической стабильности, социальной справедливости».
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению, депутат Алёна Аршинова в видеообращении к народу Приднестровья отметила, что гордится тем, что как человек и гражданин состоялась именно в Приднестровской Молдавской Республике, и сегодня в составе российского парламента делает все для поддержки нашего талантливого, целеустремленного и сильного духа народа.
Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат, директор Института стран СНГ Константин Затулин в приветственном адресе подчеркнул: «Республика, родившаяся в огне, принесшая жертву кровью, призвана и признана самой жизнью. Русские, украинцы и молдаване, люди разных национальностей, объединённые гражданством Приднестровской Молдавской Республики, все эти годы противостояли попыткам перечеркнуть их право выбора... Хочу пожелать мужества всем приднестровцам... Мы своих не бросаем!»
Заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Марина Оргеева пожелала благополучия, поступательного развития и процветания, сохранения и преумножения добрых традиций, развития духовности и культуры.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Артём Туров в поздравительном видеоролике пожелал приднестровцам мира и добрых новостей, а Приднестровью – процветания.
Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Сергей Чижов в поздравительной телеграмме отметил: «Российско-приднестровское партнерство, развитию которому я содействую, будучи представителем граждан Российской Федерации, проживающих в республике, основанное на традициях дружбы и взаимного уважения, позволяет реализовывать стратегически важные проекты в различных сферах… Пусть мир и согласие царят в вашей республике!».
«2 сентября – особый день для каждого приднестровца. Благодаря упорному труду и приложенным усилиям, Приднестровье живет и развивается. Уверен, Приднестровье ждет светлое и счастливое будущее, ведь главная ценность республики – это свободный, сплоченный народ, объединённый идеями государственности и историко-культурными традициями!», – говорится в поздравительной телеграмме, поступившей от сенатора Российской Федерации Александра Ярошука.
Председатель политический партии «Российский Общенародный Союз» Сергей Бабурин пожелал жителям Приднестровья мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, крепости и развития Приднестровской Молдавской Республике, укрепления её потенциала.
Председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод подчеркнул: «За 33 года героический и трудолюбивый народ Приднестровья отстоял право на жизнь, свободу и независимость. Как правозащитник и дальше вижу свою задачу в том, чтобы защищать права граждан Приднестровья, укреплять сотрудничество вашей страны и России, находить друзей и единомышленников Приднестровья».
Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев в свою очередь подчеркнул: «В этот день нужно преклониться перед светлой памятью тех, кто сложил голову в борьбе с агрессорами, отстаивая право на свободу и независимость Приднестровской Молдавской Республики... Пусть ваш край будет вечно молодым, цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и уверенностью в завтрашнем дне».
Герой России Александр Руцкой в своем поздравлении заметил: «Как человеку, имевшему непосредственное отношение ко многим событиям, связанным со становлением Приднестровья, мне приятно наблюдать, как крепнет и развивается приднестровская государственность».
«У меня нет сомнений, что Приднестровье ждет светлое, счастливое будущее, ибо его сила в духе свободы, сплоченности народа, в мощной воле к победе энергии созидания, а не разрушения. Вы народ, объединенный ценностью государственности, духовных и историко-культурных традиций», – отметила в телеграмме российский государственный, общественный и политический деятель Наталия Нарочницкая.
Поздравительные слова адресовал приднестровцам и Президент СФМ, двенадцатикратный чемпион мира по шахматам, депутат ГД РФ Анатолий Карпов, пожелав Приднестровью процветания, а приднестровцам успехов во всех начинаниях. «Вот уже 33 года граждане ПМР бережно сохраняют непреходящие, общечеловеческие ценности, принципы и взгляды, на которых зиждется, пожалуй, любое государство – межнациональная дружба, верность своим корням, сохранение истории и культурного наследия, право на определение своего пути», – подчеркнул российский парламентарий.
Поздравления поступили от Союза казаков России и других общественных объедений. Телеграммы от различных адресантов продолжают приходить.