В сентябре закупочная цена на газ, поставляемый в Молдову «Газпромом», составит $568,82 за 1 тыс. кубометров. Об этом 1 сентября сообщил председатель правления Moldovagaz Вадим Чебан, который также отметил, что в сентябре весь поставляемый из России газ поступит в Приднестровье.
"В сентябре закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 568,82 долларов за тысячу кубометров. Весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз"", - написал в своем Telegram-канале Вадим Чебан.
В сентябре закупочная цена на газ, поставляемый в Молдову «Газпромом», составит $568,82 за 1 тыс. кубометров. Это на $41,14 больше, чем в августе.
С 1 октября 2022 года бытовые потребители платят за кубометр природного газа 29,27 леев. Это в два раза больше, чем тариф в январе 2021 года. В холодный период года правительство частично компенсировало тариф, в зависимости от степени уязвимости потребителей. Однако с 1 апреля 2023 года компенсации перестали предоставлять.
Вадим Чебан 30 мая 2023 года заявил, что Moldovagaz сможет обратиться в НАРЭ с просьбой снизить тариф на газ, только когда станет известен прогноз закупочной цены от Energocom. Он также отметил, что на тариф влияют и отрицательные финансовые отклонения Moldovagaz, которые сейчас составляют 1,2 млрд леев.
В конце августа член Совета правления Energocom Александр Слусарь отметил, что, если в ближайшее время Молдова выполнит план дополнительных закупок по хорошим ценам, то тариф на газ снизится примерно до 13 леев. Он заверил, что в этом году тариф на газ не повысится благодаря тому, что Energocom закупил необходимый объем по низкой цене.
В правительстве Молдовы разработали план подготовки к отопительному сезону 2023–2024. Он учитывает три возможных сценария развития взаимоотношений с «Газпромом». Один из них предполагает возврат к закупке у «Газпрома» газа для правобережной Молдовы, пишет newsmaker.md.